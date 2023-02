Рубен Йостлунд ще е председател на журито на филмовия фестивал в Кан

Шведският режисьор Рубен Йостлунд (роден на 13 април 1974 г.), удостояван два пъти със “Златна палма”, ще е председател на журито на 76-ия филмов фестивал в Кан. Това съобщава Variety, позовавайки се на информация от организационния комитет на филмовия фестивал.

Когато оценява филмите, Йостлунд обеща да обърне специално внимание на “социалната функция на киното”. „Щастлив, горд и шокиран съм от оказаната ми чест… Никъде в света на киното летвата на очакванията не е толкова висока, както в момента, когато завесата се вдига и започват да се излъчват състезателните филми от шоуто”, коментира Йостлунд.

В прессъобщението на организаторите на кинофестивала се отбелязва, че Йостлунд оглавява журито в Кан петдесет години след своята сънародничка Ингрид Бергман.

Припомняме, че шведският режисьор е част от елитния клуб на двукратните носители на “Златна палма” за филмите му “Квадратът” и “Триъгълникът на скръбта” през 2017 и 2022 година.

Шведски режисьор е известен най-вече със своите черни комедийни и сатирични филми Force Majeure (2014 г.), The Square (2017 г.) и Triangle of Sadness (2022 г.), за които получи до голяма степен положителни отзиви и спечели награди на филмовия фестивал в Кан, включително „Златна палма“. Неговият англоезичен дебют Triangle of Sadness получи одобрението на критиците и му донесе номинации за „Оскар“ за най-добър режисьор и най-добър оригинален сценарий, като самият филм е номиниран за най-добър филм.

Рубен Йостлунд е третият двукратен носител на “Златна палма”, който ще застане начело на журито на кинофестивала в Кан след Франсис Форд Копола и Емир Кустурица. Но той ще е е първият, който оглавява журито в годината, след като е отличен в Кан.