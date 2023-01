Джеймс Камерън – големият отсъстващ сред номинираните за “Оскар”

Блокбастърът „Аватар: Природата на водата“ на Джеймс Камерън пожъна небивал успех – премина границата от 2 милиарда долара! Но въпреки това неговият създател не намери място сред номинираните в категорията за най-добър режисьор. Вместо него бяха обявени имената на Мартин Макдона, творческият тандем Даниъл Куан и Даниъл Шайнерт, Стивън Спилбърг, Тод Фийлд и Рубен Йостлунд.

Мартин Макдона ще се бори за наградата заради режисьорските си решения в „Баншите от Инишерин“, дуото Даниъл Куан и Даниъл Шайнерт – за „Всичко навсякъде наведнъж“, Стивън Спилбърг – за „Семейство Фейбълман“, Тод Фийлд – за „Тар“ („Лидия Тар“) и Рубен Йостлунд – за „Идиотският триъгълник“.

В същото време блокбастърът „Аватар: Природата на водата“ е сред номинираните заглавия за най-добър филм. „Компания“ му правят „На Западния фронт нищо ново“, „Баншите от Инишерин“, „Елвис“, „Всичко навсякъде наведнъж“, „Семейство Фейбълман“, „Тар“ („Лидия Тар“), „Топ Гън: Маверик“, „Идиотският триъгълник“ и „Жените говорят“.

Очаквано Колин Фарел в „Баншите от Инишерин“ и Остин Бътлър в „Елвис“ ще се борят за „Оскар“ за най-добър актьор. Техни конкуренти ще са им Брендън Фрейзър за „Китът“, Бил Наи за „Да живееш“ и Пол Мескал за „След слънце“.

Кейт Бланшет ще се бори за „Оскар“ за най-добра актриса заради ролята си в „Тар“ („Лидия Тар“). В нейната категория са и Ана де Армас – номинирана за превъплъщението си в „Блондинка“, Андреа Райзбъро – за „Лесли“, Мишел Уилямс – за „Семейство Фейбълман“ и Мишел Йео – за „Всичко навсякъде наведнъж“.

В категорията „най-добър актьор“ в поддържаща роля има изненада – двама актьори, участващи в „Баншите от Инишерин“ – Брендън Глийсън и Бари Киогън ще се състезават рамо до рамо за най-авторитетната кинонаграда. Друг техен конкуент е Брайън Тайри Хенри – за ролята си в „Да започнеш отначало“, Джуд Хърш – за „Семейство Фейбълман“ и Ки Хи Куан – за „Всичко навсякъде наведнъж“

Анджела Басет е номинирана за най-добра актриса в поддържаща роля за „Черната пантера: Уаканда завинаги“. Нейни съпернички са Хонг Чау – за „Китът“, Кери Кондън – за „Баншите от Инишерин“. И в тази категория също има изненада – две актриси, участващи заедно в едно заглавие, ще се борят за статуетката –това са Джейми Лий Къртис и Стефани Хсу за ролите си „Всичко навсякъде наведнъж“.

За „Оригинален сценарий“ номинираните филми са – „Всичко навсякъде наведнъж“, „Баншите от Инишерин“, „Семейство Фейбълман“, „Тар“ и „Идиотският триъгълник“.

За „Адаптиран сценарий“ номинираните са „На Западния фронт нищо ново“, „Вади ножовете 2“, „Да живееш“, „Топ Гън: Маверик“ и „Жените говорят“.

За „Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм ще се борят – германският „На Западния фронт нищо ново“, аржентинският „Аржентина, 1985“ (Аржентина), белгийският „Близост“, полският „ИО“ и ирландският „Мълчаливото момиче“.

В категорията „Най-добър анимационен филм“ са „Пинокио на Гийермо дел Торо“, „Марсел: Раковината с обувки“, „Котаракът в чизми: Последното желание“, „Морското чудовище“ и „Мей Червената панда“.

Номинираните заглавия за най-добър документален филм са „Всичко, което диша“, „Цялата красота и кръвопролитие“, „Огнена любов“, „Къща от трески“ и „Навални“.

В категорията „Оригинална музика“ са Фолкер Бертелман – Хаушка, за „На Западния фронт нищо ново“, Джъстин Хъруиц – за „Вавилон“, Картър Бъруел – за „Баншите от Инишерин“, експерименталната група „Сън лукс“ – за „Всичко навсякъде наведнъж“ и Джон Уилямс – за „Семейство Фейбълман“.

Песните от филми, които ще се борят за „Оскар“ са „Applause“ от „Кажи го като жена“, „Hold My Hand“ от „Топ Гън: Маверик“, „Lift Me Up“ от „Черната пантера: Уаканда завинаги“, „Naatu Naatu“ от индийския епос RRR и „This Is a Life“ от „Всичко навсякъде наведнъж“.