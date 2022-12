Почина Вивиан Уестууд – основоположник на пънк модата

Британката не се страхуваше да изрази мнението си – направи забележка дори на Кейт Мидълтън заради това, че твърде често сменя тоалетите си

Британската модна дизайнерка Вивиан Уестууд почина на 81-годишна възраст, съобщиха късно снощи, 29 декември, представители на нейната модна къща Westwood. От изявлението й става ясно, че Уестууд е “починала спокойно, заобиколена от семейството си в Лондон“. Повече подробности, както и причината за смъртта й, не се съобщават.

Вивиан Уестууд се смята за основоположник на стила пънк във висшата мода. Тя започва да крои дрехите си преди повече от 50 години – през 1970 година. През 1971 г., заедно с модния дизайнер и музикант Малкълм Макларън, тя отваря магазин за дрехи Let It Rock. Две години по-късно – в периода 1973 г. – 1974 г. тя му сменя името на Too Fast To Live Too Young To Die , а по-късно и на Sex – в периода от 1974-1976 година. През 1981 г. създава и своя собствена марка дрехи Vivienne Westwood.

След като се разделя с Макларън през 80-те, Вивиан Уестууд променя стила си – тоалетите й вече съответстват на романтичната естетика на “новото време”. И скоро не само пънкари започват да носят дрехите й, но и знаменитости, като например политици – бившият премиер Тереза ​​Мей и кралски особи.

През 90-те Уестууд става втората британска модна дизайнерка, която представя колекциите си в Париж. Първата е Мери Куант – моделиерката от Уелс, станала известна със създадените от нея характерни къси поли. Към днешна дата по целия свят има над 500 магазина на марката Westwood. През 2018 г. излезе документален биографичен филм за британската дизайнерка.

В него преобладават куриозните случки – въпреки че в края на 70-те години Уестууд продава в магазина си SEX на лондонския „Кингс Роуд“ тениски с портрета на Елизабет II, на който тя е с пробити с безопасна игла устни, моделиерката получи Ордена на Британската империя лично от кралицата. На церемонията през 1992 г. Вивиан се появи без бельо и демонстрира този факт пред публиката.

По-късно, през 2006 г., в Бъкингамския дворец принц Чарлз й даде почетното звание – „дама“, което е еквивалент на рицарското звание за жените. Тогава Вивиан Уестууд отново обяви, че не носи бикини и че принципно не го прави, когато носи рокли.

През целия си живот Вивиан Уестууд активно изразява политическата си позиция. Тя се бори за опазването на околната среда, подкрепя основателя на „Уикилийкс“ Джулиан Асанж и бившия аналитик на американското разузнаване Челси Манинг. Тя се обявява за ядрено разоръжаване и срещу прекомерното потребление.

През 2013 г. тя дори упрекна херцогинята на Кеймбридж Кейт Мидълтън, че се преоблича твърде често.

Самата Вивиан Уестууд е живяла 30 години в общински апартамент в Клафам, Южен Лондон, където се установява с Малкълм Макларън през 70-те години. И едва през XXI век, по настояване на съпруга си, нейният бивш студент по дизайн Андреас Кронталер, тя си купува имение в стил „Кралица Ана“ от 1703 г. в същия район. Там тя и почина, заобиколена от семейството и приятелите си.