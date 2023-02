Nokia представи смартфон с възможност за самопоправяне

Компанията HMD обяви смартфона Nokia G22, който се фокусира върху поддръжката и екологичността. Това съобщава порталът GSMArena.

Устройството е оборудвано с 6.52-инчов дисплей с честота 90 Hz. Смартфонът Nokia G22 се захранва от чип Unisoc T606, 4 GB RAM и 64 GB или 128 GB постоянна памет.

На гърба на устройството има система от тройна камера с 50MP основен сензор, 2MP макро модул и 2MP сензор за дълбочина. Предната камера е с резолюция от 8 мегапиксела.

Nokia G22 идва с предварително инсталиран Android 12. Производителят обещава две актуализации на операционната система и 3 години поддръжка на корекции за сигурност.

Батерията от 5050 mAh поддържа 20 W кабелно зареждане.

Основната характеристика на Nokia G22 е възможността за самопоправяне. Ако е необходимо, собствениците на смартфони могат да закупят необходимата част на уебсайта iFixit и да я сменят със собствените си ръце. Например, смяната на батерията ще отнеме около пет минути, а на екрана – 20.

Nokia G22 ще бъде пуснат в продажба на 8 март във Великобритания за 150 лири.

По-рано излезе класация, според която Nokia оглави списъка на най-продаваните мобилни телефони в историята.

Редакторите на портала MyDrivers съставиха списък с 20-те най-продавани мобилни телефона в историята, в който джаджите на Nokia заемат основните позиции. Общите продажби на тези модели надхвърлят 3.24 милиарда единици.

Първо място по продажби заема легендарната Nokia 1100, която през годините е продала 250 милиона копия, следвана от Nokia 1110 с 248 милиона продадени устройства и Apple, която продаде iPhone 6 и 6 Plus с общ тираж от 224 милиона.

Списъкът включва още Nokia 105, iPhone 6s и 6s Plus, iPhone 7 и 7 Plus и iPhone 11, включително моделите Pro и Pro Max. Сред смартфоните на Apple iPhone 5, заедно с iPhone 8 и 8 Plus, попаднаха в топ 20.

По-голямата част от върха е заета от телефони с бутони на Nokia, но Nokia 5230 с резистивен сензорен екран също е там, като от него са продадени 152 милиона броя.

Единствените телефони от други компании, включени в списъка, са Samsung E1100 и Motorola RAZR V3, които заемат съответно 13-то и 16-то място.