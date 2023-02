Етническият индиец Рамасвами обяви кандидатурата си за президент на САЩ

Роденият в Индия бизнесмен Вивек Рамасвами обяви своята кандидатура за президент от Републиканската партия по Fox News.

„Горд съм да обявя тази вечер, че се кандидатирам за президент на Съединените щати, за да съживя тези идеали в тази страна“, каза Рамасвами в Tucker Carlson Tonight.

37-годишният Рамасвами, предприемач в областта на здравеопазването и технологиите, цитира като свой приоритет „пълното отделяне“ на САЩ от комунистически Китай, което според него представлява по-голяма заплаха за Америка днес, отколкото Съветския съюз по време на Студената война. Според него Китай произвежда „ обувки на краката и телефоните в джобовете ни.”

„Това трябва да е нашата основна външнополитическа заплаха, на която трябва да отговорим, а не безсмислени войни някъде другаде“, подчертава той. Рамасвами е убеден, че САЩ са “в криза на националната идентичност” и искат “да възкресят идеалите в тази страна”.

По-рано бившият посланик в ООН и бивш губернатор на Южна Каролина Ники Хейли също обяви кандидатурата си за президент на САЩ от Републиканската партия.

Рамасвами и Хейли ще трябва да спечелят първичните избори на Републиканската партия през следващия януари, преди да могат да се кандидатират за президент. Следващите президентски избори в САЩ трябва да се проведат на 5 ноември 2024 година.

По-рано сенаторът републиканец Маркуей Мълин се изказа в подкрепа на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп, който обяви намерението си да се кандидатира за президент през 2024 година.

Вивек Рамасвами (роден на 9 август 1985 г.) е американски предприемач, писател и политически активист. През 2022 г. той е съосновател на Strive Asset Management и в момента е изпълнителен председател. Преди Strive той основава биофармацевтичната компания Roivant Sciences. Рамасвами е автор на Woke, Inc.: Inside Corporate America’s Social Justice Scam, която беше публикувана през август 2021 година и Nation of Victims: Identity Politics, the Death of Merit, and the Path Back to Excellence, публикувана на 13 септември 2022-а.

Преди да основе Roivant през 2014 г., Рамасвами е съосновател на технологична компания и е бил партньор в инвестиционен посредник.