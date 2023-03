Писателката Мариан Уилямсън отново е кандидат за президент на САЩ

Американската писателка Мариан Уилямсън, която поиска номинацията на кандидат за президент на САЩ от Демократическата партия на изборите през 2020 г., възнамерява отново да участва в изборната надпревара.

“Натъжени сме от това, което се случва в страната, тревожим се за страната”, казва тя на митинг във Вашингтон. “Знаем, че сега страната е изправена пред много предизвикателства”.

70-годишната Уилямсън, която е поддръжник на Демократическата партия, увери, че ще се стреми да преодолее “силите на несправедливостта и страха”. “Днес съм кандидат за президент на САЩ”, подчертава писателката. Тя отбелязва, че по време на предизборната кампания възнамерява да се съсредоточи върху проблемите с неравенството в доходите в САЩ и корупцията.

Уилямсън се кандидатира за президент около година преди изборите в САЩ през 2020 година. Според проучванията на общественото мнение тя не е успяла да спечели значителна подкрепа на избирателите.

Президентските избори в САЩ ще се проведат през 2024 година.

Мариан Уилямсън (Marianne Deborah Williamson) е родена на 8 юли 1952 г., Хюстън, Тексас. Тя е американска писателка на книги за самопомощ. Тя е публикувала 11 книги, четири от които са станали бестселър №1 на New York Times.

“Израснах в политически ориентирана среда, еврейско семейство, което беше много интегрирано в живота на общността. Затова беше естествено да осъзная, че моята работа не означава нищо, ако на някакво ниво не съчувствам на факта, че “децата гладуват някъде”, спомня си Уилямсън. След като завършва гимназия в родния си град, тя учи театрално изкуство и философия в продължение на две години в колежа Помона (Pomona College) в Клермонт, Калифорния. След това заминава за Ню Йорк, за да преследва кариера като певица. Уилямсън нарича себе си “дете на поколението от 60-те”: “Беше чудесно време, имаше много източни религии, към които хората започнаха да се обръщат”.

През 1977 г. тя започва да провежда психологическия си курс на обучение “Курс по чудеса”, който тя нарича базиран на “универсални духовни теми”, „програма за самообучение и себепознание“, а също и “обучителният курс за прошка“, който ще формира основата на първата й книга “Завръщане към любовта“ (1992 г.).

Джийн Ландръм в книгата си „Тринадесет жени, които промениха света“ пише, че Уилямсън дължи популярността на първата си книга „Завръщане към любовта“ на появата си в телевизионното шоу на Опра Уинфри през февруари същата година. Уилямсън е близка с Опра Уинфри и често гостува в предаването ѝ.

През 1990 г. Уилямсън ражда дъщеря, решавайки да я отгледа сама като „неомъжена майка еврейка“.

През 2014 г. М. Уилямсън участва в изборите за Камарата на представителите на САЩ в Калифорния и заема четвърто място с 12.9 процента от гласовете.

Тя е участник в много благотворителни проекти и програми, включително свързани с болни от СПИН.

Автор е на книгите Return to Love, Heal the Soul of America, The Value of a Woman, The Illuminata (The Enlightened One, посветен на молитвата и медитацията), The Grace of Everyday Life, The Gift of Change и The Age of Miracles, Magical Любов: Тайнствената сила на близките отношения и други.

Репортерът на New York Times Марк Лейбович я нарече “гуру на самопомощта”.

Цитати

“Изучавам сравнението на религиите и се възхищавам на основните принципи на Вселената, нейните магически принципи. Това е, за което пиша и върху което се фокусира работата ми.”

“Когато държа дете в ръцете си, лесно виждам неговата невинност и чистота. След като човек вече е живял известно време на този свят, той вече не е толкова чист и невинен. А способността да се види изначалната чистота и невинност на човек е способността да го съживи.”