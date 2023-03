Take That ще свирят на коронацията на Чарлз III

Британската поп група Take That ще вземе участие в концерта в чест на коронацията на Чарлз III. Това съобщава Daily Mail.

Според изданието, Take That са се съгласили да излязат на този концерт, който ще се проведе в замъка Уиндзор на 7 май 2023 година. Съобщава се, че вокалистът на Take That Гари Барлоу е “много заинтересован от това да работи”.

„Те бяха поканени да свирят на коронацията преди няколко седмици и се възползваха от шанса. Те се чувстват много поласкани“, посочва източник, близък до екипа, пред репортери.

Отбелязва се, че организаторите са искали един от основателите на групата Роби Уилямс да се присъедини към Take That на сцената, но артистът е отказал предложението да участва на коронацията.

Take That е създадена през 1990 г. от Гари Барлоу, Роби Уилямс, Марк Оуен, Хауърд Доналд и Джейсън Ориндж. През 1995 г. Роби Уилямс напуска групата, за да започне солова кариера.