АмЧам и посланик Херо Мустафа обсъдиха перспективите за трансформация и растеж

Американска търговска камара в България и Херо Мустафа, посланик на САЩ в България, обсъдиха перспектива за стратегическа трансформация и растеж на страната при наличие на споделена визия за надграждане на партньорството между двете държави. Събитието се състоя в „Гранд Хотел Милениум София“ и посрещна над 150 представители на членовете на Камарата.

Днес Американска търговска камара в България домакинства прощален обяд с Херо Мустафа с членовете на организацията.

„През последните три и половина години ние имахме възможността да се наслаждваме на компанията и да работим заедно с голям приятел на България. Отдадеността, посветеността, ориентираният към резултати подход и енергията на посланик Мустафа вдъхновиха много хора в страната. Радостни сме, че наред с това множество от хора и организации, се нарежда и Американска търговска камара в България“, отбеляза Оливие Маркет, президент на Камарата при откриване на събитието.

Той изброи част от върховите моменти от съвместните инициативи, които Американска търговска камара, заедно с посланик Мустафа и нейният екип осъществиха по време на нейния мандат.

2019 г. – Американска търговска камара в България организира заедно с Търговската камара на САЩ бизнес кръгла маса с висши представители на 14 американски корпорации с българската делегация, като част от програмата на Официалната визита на тогавашния министър-председател на Република България в САЩ.

2020 г. – Кампания „Заедно срещу Covid-19“, която се осъществи заедно между Посолство на САЩ, Фондация „Америка за България“, Български дарителски форум и АТК. Благодарение на членовете на Камарата се събраха над 1 милион лева, които бяха разпространени по прозрачен начин на 112 организации в цялата страна.

2021 г. – Среща на върха и бизнес форум на Инициативата „Три морета“ – където АТК беше съорганизатор на бизнес-форума и заедно с Посолство на САЩ помогнаха да се създаде програмата на събитието. Заедно те работиха като истински партньори на българските институции в търсенето на решения в енергетиката и диверсификацията на източниците, дигиталната трансформация и свързаността, и иновациите.

2022 г. – Инициатива „Заедно с Украйна“ – веднага след избухването на непредизвиканата война на Русия срещу Украйна, Посолство на САЩ, Фондация „Америка за България“ Ню Бояна Филм Студиос, Американски университет в България, Американски колеж в София и много от членовете на АТК обединиха сили, за да окажат подкрепа на избягалите от войната украински граждани, потърсили убежище и подслон в България.

Темата „Върховенство на закона“ – АТК и Посолство на САЩ организираха серия от срещи, уебинари, обучения по темата и в частност по FCPA, за да повишат информираността на членове и бизнес общността за важността на темата. Най-скорошният пример за това, бе речта на посланик Мустафа по време на съвместната конференция „Върховенството на закона и бизнес средата в България“, 20.01.2023 г., на която тя говори открито за липсата напредък в тази област.

„Изключително сме горди, че бяхме домакини на първото публично събитие, на което посланик Мустафа участва и това бе с членове на Американска търговска камара. Днешното събитие е своеобразен „финал на мандата й“ с нашата Камара. Ценим много тези изключителни моменти и гледаме с оптимизъм да продължим това важно партньорство със следващия посланик на САЩ в България“, посочи Оливие Маркет, президент на Американска търговска камара.

Говорейки за символика, Оливие Маркет посочи, че подобни събития изграждат мостове по множество начини и посоки: на първо място, те градят връзки между Камарата и нейните членове; второ – те правят връзка между самите посланици на САЩ у нас и техните основни приоритети и не на последно място – те показват на различните заинтересовани страни на Американската общност в България, че тя е силна, защото е обединена.

„САЩ и България заедно постигнаха толкова много през последните години и по-конкретно успяха да доразвият нашето търговско и икономическо партньорство. Горда съм от работата, която Американска търговска камара в България извърши в подкрепа на бизнес интересите на САЩ и в опитите да промотира подобряване на бизнес среда, която ще привлече повече и по-разнообразни инвестиции. По този начин ще се създаде едно по-добре обезпечено икономическо бъдеще на България“, посочи Херо Мустафа по време на нейната реч пред членовете на Американската камара.

Американската търговска камара в България (AmCham Bulgaria) е гласът на Трансатлантическата икономика в България вече над 28 години. Тя обединява близо 330 американски, мултинационални и български компании с доказана репутация.

Камарата членува в обединението на Американските търговски камари в Европа (ACE, AmChams in Europe), партньор е на Търговската камара на САЩ (U.S. Chamber of Commerce) във Вашингтон. Подкрепя Инициативата „Три морета“ от 2019 г.