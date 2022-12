Гуркан Папила заема позицията старши вицепрезидент “Технологии” в tbi bank. Основната му цел е да пренесе дигиталното преживяване на клиентите и служителите на банката на още по-високо ниво.

Гуркан Папила има над 24 години професионален опит в различни сектори и е заемал позиции, сред които: IT Operations Manager в Citibank Турция и Израел, Head of Cloud and Security Services в най-големия турски телекомуникационен оператор Turkcell, както и CIO and Digital Transformation Manager в един от най-големите индустриални холдинги в Турция – Eczacibasi.

Тази година Папила получи признанието “Най-добър главен директор Информационни технологии” в Турция, която му бе връчена по време на събитието IDC Turkey CIO Summit.

Старши вицепрезидентът в банката има диплома по “Иконометрия и количествена икономика” от университета в Мармара, както и по “Електронно инженерство” от университета в Истанбул. Папила е любознателна и динамична личност, която се стреми да разширява уменията и знанията си. Доказателство за това е разнообразието от професионални сертификати, които притежава в области като Digital Product Management, Elements of AI, Digital Manufacturing & Design и ITIL Expert.

“Голямата подкрепа, която получих от първия ден, в който пристигнах в офиса на tbi, е само пример за това към какъв невероятен екип се присъединявам. Радвам се да бъда част от организация, която се стреми да предоставя добавена стойност и гладко изживяване на клиента. Виждам, че екипът не се страхува да прави грешки и върви напред бързо, защото има нагласа за постоянно развитие. Освен това виждам много възможности във внедрените банкови технологии, с които можем да надградим и разширим отношенията в стабилната ни партньорска екосистема. Ще разчитаме повече на облачни и агностични технологии и API-First подходи в архитектурата, за да подкрепим устойчивия растеж на tbi.” , споделя Гуркан Папила.

