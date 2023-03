Поглъщане на “Креди Сюис” е най-вероятният сценарий за “Джей Пи Моргън Чейз”

Неволите на швейцарската “Креди Сюис груп” най-вероятно ще приключат с поглъщането й от някой конкурент, прогнозират анализатори на “Джей Пи моргън Чейз”. Най-вероятният купувач ще е швейцарският банков лидер “Ю Би Ес”. Според американските банкери, проблемът на “Креди Сюис” не е капиталовата й позиция, а пропиляното доверие на пазарните играчи заради стратегията с инвестиционната й банка и продължаващата ерозия на пазарните й позиции. Което означава, че статуквото вече не е опция.

Говорители на двете швейцарски кредитни институции не са коментирали официално анализа на американските си колеги.

Експертите на “Джей Пи Моргън” са предпазливи към “Креди Сюис груп” и оценяват акциите й или като неутрални, или като изоставащи от банковите индекси през последните почти две години. Те предупредиха през февруари, че положението на банката се влошава по-бързо от очакванията, като оттогава акциите й са загубили 26% от пазарната си оценка.

Сценариите на “Джей Пи Моргън Чейз” за “Креди Сюис” са, както следва:

– поглъщане от “Ю Би Ес”. Предвид сегашната пазарна конфигурация на двойката сделката може да бъде последвана от борсова регистрация или отделяне на инвестиционната “Суис банк”, оценявана на 10 млрд. шв. франка;

– Националната банка на Швейцария поема ангажимент за цялостно гарантиране на депозитите или инжектира капитал под формата на акционерно участие. Това би дало време на “Креди Сюис” да се преструктурира, но би ощетиро сериозно съществуващите акционери;

– самостоятелен подход със закриване на инвестиционната банка. Това обаче може да не се окаже достатъчно, за да потуши пазарните тревоги.

Според запознати с кухнята на събитията лица, сватба с “Ю Би Ес” е била една от опциите, която са обсъждали “Креди Сюис” и швейцарските регулаторни органи. Главният изпълнителен директор на “Ю Би Ес” – Ралф Хамърс – отказа на 15 март да отговаря на всякакви “хипотетични” въпроси за най-големия си местен съперник. Ден по-късно,в паметна записка до служителите си, главният изпълнителен директор на “Креди Сюис” – Улрих Кьорнер – посочва, че банката ще продължи да работи по плана си за преструктуриране.

Анализатори на бутиковата инвестиционна банка KBW също подкрепят мнението, че “Креди Сюис” върви към генерално реформиране. Те пишат, че разцепването на групата е най-вероятният изход с по-нататъшни продажби на активи за “опростяване на структурата”.

За разлика от тях, експерти на “Бенк ъф Америка” посочват, че подкрепата на Националната банка на Швейцария е ясно послание, че “Креди Сюис” ще продължи да съществува в сегашния си вид. “Бенк ъф Америка” е едната от единствените две компании, анализирани от агенция “Блумбърг”, които препоръчват да се купуват акции на швейцарската група.