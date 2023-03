По-малко от два месеца от Fast X

Чували ли сте хората да казват, че небето е границата? Е, след като F9 изпрати Teй и Роман в космоса, дори това вече не е така за филма „Бързи и яростни”. Някога история за състезатели и бързи коли, филмовата поредица се превърна в глобален екшън франчайз. При последните девет филма „Бързи и яростни” се отдалечиха много от началото на уличните състезания и сега това влудяващо весело пътуване най-накрая наближава финалната линия.

„Бързи и яростни 10”, официално озаглавен Fast X, е определен да бъде последната глава от поредицата, завършвайки приключенията на героя Доминик Торето в изпълнение на Вин Дизел. С наближаването на премиерата – 19 май 2023 г. започваме да добиваме по-добра представа за какво става въпрос в целия филм. Общият му бюждет е 340 милиона долара.

Fast X (Бързи 10) може да е финалната история на франчайза, но това няма да бъде направено само с един филм. Той ще бъде разделен на две части.

„Част от причината, поради която Fast 10 трябва да бъде разделен на два различни филма е, че има толкова много неща за показване. Има толкова много места и толкова много дестинации по света, които трябва да посетим“, обяви Вин Дизел по време на пресконференция за F9.

Може да ги наречете Fast X и Fast XI или „Бързи и яростни” в две части – 10.1 и 10.2. Така или иначе, тази история все още няма да бъде завършена.

Fast X има ли трейлър?

Съдаден върху ремиксирана версия на „Notorious Thugs“ на The Notorious B.I.G, официалният трейлър за Fast X беше пуснат на 10 февруари 2023 г., преди Super Bowl LVII. И съответно е толкова голям, бомбастичен и обемен, колкото самия франчайз. Дългият близо 4 минути трейлър запознава феновете с няколко нови персонажа, включително злодеят Данте на Джейсън Момоа, който се оказва син на Ернан Рейес – наркобосът, срещу когото Дом и семейството му се изправиха във Fast Five. Трейлърът също така запознава феновете с носителката на „Оскар“ и холивудска легенда Рита Морено, като Дом, както и с Абуелита Торето на Миа и с носителката на „Оскар“ Бри Ларсън, като Тес, която вероятно е нов член на семейството на Дом.

Трейлърът също така разкри, че Якоб Торето, в изпълнението на Джон Сина, който беше главният злодей в предишния филм, сега ще работи заедно с бившия си отчужден брат Дом. По време на Super Bowl LVII беше пусната и съкратена версия на трейлъра, която можете да видите по-долу.

Кои са ключовите герои във Fast X?

Очаква се почти всички членове на фамилията на Дом да се завърнат за Fast X. Ето бърз поглед към най-важните герои:

Вин Дизел като Доминик Торето – някогашен уличен състезател, а сега глобална сила на доброто, който побеждава зли главатари, като патриарх на разширеното си семейство.

Джейсън Момоа като Данте – търсещият отмъщение син на бразилския наркобарон Ернан Рейес.

Мишел Родригес като Лети Ортис – съпругата на Дом, талантлива състезателка и страхотен боец.

Джордана Брустър като Миа Торето – сестрата на Дом, която има връзка с най-добрия му приятел Брайън О’Конор (покойният Пол Уокър), от когото има две деца.

Бри Ларсън като Тес – агент измамник от Агенцията, която се присъединява към Дом.

Джон Сина като Якоб Торето Дом – отчужден брат на Миа. Той е бивш агент за черни операции и беше основният враг във F9, въпреки че в крайна сметка до края на филма се помири със семейството си.

Тайрис Гибсън в ролята на Роман Пиърс – старият партньор на Брайън и бъбрив чаровник с много талант зад волана.

Крис „Лудакрис“ Бриджис като Тей Паркър – друг стар приятел на Браян. Teй е технически експерт и брилянтен механик.

Сунг Канг като Хан Сеул-О – старият приятел на Дом, който се смяташе за мъртъв до F9.

Натали Еманюел като Рамзи – експерт хакер.

Чарлийз Терон като Шифър – злодеят от „Съдбата на яростните” и опасен кибертерорист.

Алън Ричсън като Еймс – наследникът на г-н Никой като новият шеф на Агенцията.

Скот Истууд като Малкия Никой – дясната ръка на господин Никой.

Хелън Мирън като Магдалин “Куини” Шоу – майката на Декард, Оуен и Хати Шоу. Тя е матриархът на семейство Шоу и понякога съюзник на Дом. Подобно на него, тя винаги поставя семейството на първо място.

Джейсън Стейтъм като Декард Шоу – синът на Куини и човекът, който феновете смятаха, че е убил Хан. Той е бивш агент на MI6 и враг на Дом.

Лукас Блек в ролята на Шон Босуел – старото протеже на Хан и бившият дрифт крал на Токио. От F9 Шон живее в Германия заедно с приятелите си Туинки (Шад “Бау Уау” Мос) и Ърл (Джейсън Тобин), конструирайки ракети за военните.

Рита Морено като Абуелита Торето Дом и любимата баба на Миа.

Анна Савай като Ел – нов герой, който беше представен във F9, и е най-новият член на екипа на Дом.

Филмът трябваше да бъде режисиран от Джъстин Лин, който режисира всички филми от поредицата „Бързи и яростни“: „Токио Дрифт“ и „Бързи и яростни 6“, както и F9. Оттогава обаче режисьорът се е оттеглил от проекта – както се твърди, поради търкания с Вин Дизел.

Според последните информации френският режисьор Луи Льотерие е заменил Лин като режисьор на Fast X. Льотерие е известен с работата си по филми като The Transporter, The Transporter 2, The Incredible Hulk и Now You See Me.

Кога се снима Fast X?

Снимките на Fast X започнаха през април 2022 година. Очакваше се двете части на последната история да бъдат заснети една след друга, но когато единадесетият филм беше отложен, плановете се промениха. Съобщава се, че местата на заснемане включват Лондон и Рим.

Кога и докъде е Fast X?

Fast X се очаква да се забърза след събитията от предишния филм. Историята повече или по-малко ще се развива в наши дни, въпреки че може да има някои ретроспекции като във F9. Очаква се това да бъде мащабна история, която ще отведе екипа по целия свят, така че ще има много екзотични места и още по-екзотични превозни средства.

Официалният синопсис от Universal гласи:

Започва краят на пътя. Fast X – десетият филм от сагата Fast & Furious, поставя началото на последните глави на един от най-известните и популярни глобални франчайзи в киното, който вече е в своето трето десетилетие и все още е силен със същия основен актьорски състав и герои, както в началото. По време на много мисии и изправени срещу невъзможни трудности, Дом Торето (Вин Дизел) и семейството му са надхитрили, изнервили и изпреварили всеки враг по пътя си. Сега те се изправят срещу най-смъртоносния противник, с когото са се сблъсквали: ужасяваща заплаха, изплуваща от сенките на миналото, подхранвана от кръвно отмъщение. Тя има за цел да разбие това семейство и да унищожи всичко и всички, които Дом обича. В Fast Five от 2011 г. Дом и неговият екип разбиха подлия бразилски наркобос Ернан Рейес и обезглавиха империята му на мост в Рио де Жанейро. Това, което те не знаеха, беше, че синът на Рейес – Данте (Джейсън Момоа от Аквамен), е бил свидетел на всичко и е прекарал последните 12 години в кроене на план да отмъсти и да накара Дом да си плати. Заговорът на Данте ще разпръсне семейството на Дом от Лос Анджелис до катакомбите на Рим, от Бразилия до Лондон и от Португалия до Антарктика. Нови съюзници ще бъдат изковани, а старите врагове ще се появят отново. Но всичко се променя, когато Дом открива, че собственият му 8-годишен син (Лео Абело Пери, Black-ish) е крайната цел на отмъщението на Данте.

Като се има предвид, че това е последната история, Fast X може да се обърне към следващото поколение от екипа – по-специално към децата на Дом и Браян. Може би филмът ще завърши с бърза реплика, показваща как тези деца израстват и стават следващите велики състезатели – агенти, точно като родителите си.

Ако това е посоката, в която историята ще поеме, това ще я превърне по-скоро в предаване на щафетата. И ако е така, вероятно можем да очакваме екипажът да премине през някои емоционални моменти с децата си, борейки се да опазят света в тяхна полза. Разбира се, все още въпросът за съдбата на злодея остава загадка.