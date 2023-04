Китайските власти са предупредили банката за усилване на проверките

Китайските власти обявиха пред ръководителите на шестте най-големи кредитни организации, че мащабният одит на сектора все още не е приключил, и предупредиха за засилване на контрола. Това пише агенция Bloomberg, позовавайки се на източниците.

Отбелязва се, че предупреждението е отправено от представители на Комисията за регулиране на банковата дейност и застраховането и Централната комисия за проверка на дисциплината. Разследванията се водят заради следствието срещу Liu Liang, вече бивш председател на правителството и партиен секретар на Bank of China.

На 31 март стана известно, че той е заподозрян “в сериозни нарушения на дисциплината и законите”. Подробности не бяха разкрити.

През първата половина на март агенция Bloomberg, базирайки се на анализа на котировките на ценни книжа на 166 кредитни институции по света, заключи, че след колапса на американската инвестиционна банка Silicon Valley Bank и швейцарската Credit Suisse, най-добрите търговски резултати в световен мащаб на фондовия пазар показват акциите на китайски кредитни институции. Става дума за Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank.

Миналата седмица агенция Bloomberg написа, че Китай се е превърнал в конкурент на САЩ в борбата за правото да кредитира страните, които търсят заеми.