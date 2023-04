Webit Investment Network (BSE: WIN) инвестира $200 000 в основаната в САЩ – Elephant in a Box

Компанията създава иновации в “нови материали” с мисия да промени едни от най-големите индустрии – мебелната и строителната.

Elephant in a Box спечели статут на финалист в големия финал на Founders Games в Давос в началото на 2023, по време на Световния икономически форум.

Webit Investment Network, инвестиционна компания на пазара на Beam в България, представлявана от д-р Пламен Русев, обяви инвестиция от $200 000 в Elephant in a Box. Компанията е базирана в САЩ и е доставчик на иновативни и устойчиви решения за мебелната индустрия. Тази инвестиция следва неотдавнашния успех на Elephant in a Box в големия финал на Founders Games на Световния икономически форум в Давос, където беше избран за финалист от международно жури от инвеститори.

Elephant in a Box разработи патентована мебелна технология, базирана на структура от пчелна пита, която намалява отпадъците, минимизира въздействието на производството върху околната среда и намалява транспортните разходи. Тази технология има потенциала да трансформира мебелната индустрия и да предостави на пазара по-устойчиви и екологични решения на конкурентни цени.

„Развълнувани сме да си партнираме с Elephant in a Box и да инвестираме в тяхната иновативна технология за устойчиво производство на мебели“, каза д-р Пламен Русев, представител на Webit Investment Network. „Тяхната патентована технология има потенциала да окаже значително въздействие върху околната среда и ние сме щастливи да станем част от техния растеж и успех в адресирането на пазар от над 100 милиарда долара. Тяхната технология прави дивана 5 пъти по-здрав и 5 пъти по-лек; Продуктът, базиран на тяхната патентована технология, заема 70% по-малко място при транспортиране и съхранение, напълно екологичен е – 100% биоразградим и рециклируем.” завършва д-р Русев.

Инвестицията ще позволи на Elephant in a Box да разшири дейността си, да доразвие свои нови патенти и да предостави своите устойчиви решения за мебели на повече клиенти. С това финансиране компанията планира да ускори растежа си и да продължи да стимулира иновациите в мебелната индустрия.

„За нас е чест да имаме подкрепата на Webit Investment Network и тяхното признание за нашата патентована технология за устойчиво производство на мебели“, каза Даниела Терминал, главен изпълнителен директор на Elephant in a Box. „Нашата цел е да донесем по-устойчиви и екологични решения в мебелната индустрия и тази инвестиция ще ни позволи да постигнем целта си по-бързо и в по-голям мащаб. Компанията планира да бъде печеливша още през 2023 г. Компанията също така има много агресивна стратегия за растеж, като планира да генерира над $100 милиона приходи до 2026 г.“

Големият финал на Игрите на основателите на Световния икономически форум в Давос привлече някои от най-обещаващите стартиращи компании от цял свят. Elephant in a Box беше избран като един от шестте финалисти, демонстрирайки своята иновативна и устойчива технология и бизнес модел пред международна публика и жури от инвеститори, включително Кърт Калтенегер от ABB Technology Ventures, Арне Мортеани от Kiko Ventures, Милена Николова от Aera Ventures, Марсел Клостерман от Brightlands Venture Partners, Робърт Григорович от SpeedUp Venture Capital, Филип Турн от CNB Capital, Роел Калебо от Finindus, Сара Чен-Спелингс от Beyond the Billion, Антъни Скарамучи от Skybridge, Адам Невински от OTB Ventures, Нимрод Гербер от Vital Capital, Аджай Рамачандран от Webit Capital Partners, Омар Ал Юр от Ruya Partners, Александър Галитски от Almaz Capital Partners, Давид Городянски от Impact Future.

„Гордеем се с постижението на Elephant in a Box на големите финали на Founders Games и с признанието на нашата патентована технология за устойчиво производство на мебели“, каза Рехам Халифа, съосновател на Elephant in a Box. „Тази инвестиция е свидетелство за упоритата работа и отдадеността на нашия екип и ние очакваме с нетърпение да продължим да оказваме положително въздействие върху околната среда.“ Вече подадохме заявка за нов патент, базиран на използването на пчелна пита в строителната индустрия – като продукт за изолация, подвижни стени и тухли.“

Относно Webit Investment Network

Webit Investment Network е публична инвестиционна компания, на Бийм пазара в България с фокус върху иновативни и върхови технологии. Фирмата инвестира в бързо развиващите се.