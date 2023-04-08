Известни са имената на депутатите в 49-ия парламент

Централната избирателна комисия публикува списък с имената на новите 240 депутати, които влизат в 49-ото Народно събрание.

В следващия парламент влизат шест политически фракции ГЕРБ-СДС, “Продължаваме промяната” – “Демократична България”, “Възраждане”, Движение за права и свободи, БСП за България и “Има такъв народ”.

По-рано през деня стана ясно, че председателят на ИТН – Слави Трифонов – се отказва да бъде депутат. Имената на депутатите не са подредени по азбучен ред, а в повечето случаи следват подредбата спрямо избирателните райони, от които са излъчени.

От ГЕРБ-СДС влизат 69 депутати:

1. Росен Димитров Желязков

2. Стефан Апостолов Апостолов

3. Костадин Томов Стойков

4. Георги Иванов Георгиев

5. Жечо Дончев Станков

6. Любен Любенов Дилов

7. Галя Стоянова Желязкова

8. Андрей Стоянов Рунчев

9. Даниел Павлов Митов

10. Славена Димитрова Точева

11. Красен Кирилов Кралев

12. Павел Алексеев Христов

13. Бранимир Николаев Балачев

14. Медиха Енвер Мехмед-Хамза

15. Костадин Георгиев Ангелов

16. Димитър Стойков Николов

17. Росица Любенова Кирова

18. Красен Георгиев Кръстев

19. Мартин Николаев Харизанов

20. Томислав Пейков Дончев

21. Деница Евгениева Сачева

22. Христо Богомилов Терзийски

23. Радослава Пламен Чеканска

24. Николай Нанков Нанков

25. Ирена Методиева Димова

26. Екатерина Спасова Гечева-Захариева

27. Стефан Неделчев Мирев

28. Георг Даниелов Георгиев

29. Христина Иванова Георгиева

30. Пламен Тачев Петров

31. Валери Пламенов Лачовски

32. Радомир Петров Чолаков

33. Бойко Методиев Борисов

34. Десислава Цветанчова Трифонова

35. Вежди Летиф Рашидов

36. Младен Николов Шишков

37. Иван Йовков Червенков

38. Гюнай Хюсмен Хюсмен

39. Десислава Вълчева Атанасова

40. Георги Николаев Кръстев

41. Ивелин Статев Иванов

42. Десислава Жекова Танева

43. Мария Щерева Белова

44. Красимир Митков Събев

45. Румен Димитров Христов

46. Александър Руменов Ненков

47. Николай Нидал Алгафари

48. Александър Койчев Иванов

49. Асен Георгиев Балтов

50. Тома Любомиров Биков

51. Рая Назар Назарян

52. Евгения Бисерова Алексиева

53. Деница Пламенова Николова

54. Христо Георгиев Гаджев

55. Анна Василева Александрова

56. Лъчезар Богомилов Иванов

57. Петър Николаев Николов

58. Младен Найденов Маринов

59. Валентин Мирчов Милушев

60. Марин Василев Маринов

61. Красимир Георгиев Вълчев

62. Маноил Минчев Манев

63. Илиана Петкова Жекова

64. Теменужка Петрова Петкова

65. Делян Александров Добрев

66. Георги Тенев Станков

67. Илтер Бейзатов Садъков

68. Ралица Тодорова Ангелова

69. Димитър Ангелов Иванов

От “Продължаваме промяната – Демократична България” – 64-ма:

1. Андрей Атанасов Гюров

2. Георги Йорданов Ганев

3. Константин Живков Бачийски

4. Димитър Георгиев Найденов

5. Даниела Стоянова Божинова

6. Даниел Максим Лорер

7. Стела Димитрова Николова

8. Ивайло Христов Митковски

9. Калоян Тонев Икономов

10. Людмила Николаева Илиева

11. Йордан Ивов Терзийски

12. Любен Иванов Иванов

13. Деница Димитрова Симеонова

14. Явор Руменов Божанков

15. Ивайло Николаев Мирчев

16. Георги Николов Стамов

17. Искрен Цветославов Арабаджиев

18. Ванина Димитрова Вецина

19. Ивайло Валентинов Шотев

20. Петър Николаев Куленски

21. Бойко Илиев Рашков

22. Радостин Петев Василев

23. Свилен Петров Трифонов

24. Никола Георгиев Минчев

25. Манол Костадинов Пейков

26. Йордан Яворов Иванов

27. Христо Йорданов Даскалов

28. Росен Добрев Костурков

29. Стою Теодоров Стоев

30. Антоанета Димитрова Цонева

31. Мартин Димитров Димитров

32. Иван Белчев Белчев

33. Стоян Иванов Георгиев

34. Татяна Славова Султанова-Сивева

35. Михал Григоров Камбарев

36. Кирил Петков Петков

37. Божидар Пламенов Божанов

38. Атанас Петров Атанасов

39. Настимир Ананиев Ананиев

40. Васил Христов Пандов

41. Надежда Георгиева Йорданова

42. Венко Николов Сабрутев

43. Васил Стефанов Стефанов

44. Кристина Николаева Петкова

45. Христо Любомиров Иванов

46. Лена Здравкова Бориславова

47. Андрей Иванов Цеков

48. Петър Василев Кьосев

49. Стоян Александров Михалев

50. Нели Стойчева Димитрова

51. Христо Христов Петров

52. Владислав Панчев Панев

53. Калина Бориславова Константинова

54. Венеция Огнянова Нецова-Ангова

55. Елисавета Димитрова Белобрадова

56. Александър Димитров Симидчиев

57. Искрен Николаев Митев

58. Радослав Стефанов Рибарски

59. Атанас Владиславов Славов

60. Илина Симеонова Мутафчиева

61. Асен Васков Василев

62. Катя Максимова Панева

63. Николай Денков Денков

64. Мирослав Николаев Иванов

От “Възраждане” – 37 души:

1. Цвета Валентинова Рангелова

2. Цончо Томов Ганев

3. Борис Димитров Аладжов

4. Костадин Тодоров Костадинов

5. Коста Георгиев Стоянов

6. Станислав Добринов Стоянов

7. Валери Иванов Сираков

8. Ивайло Василев Папов

9. Даниел Петров Петров

10. Константина Венциславова Петрова

11. Димчо Димитров Димчев

12. Николай Георгиев Дренчев

13. Петър Николаев Петров

14. Стоян Николов Таслаков

15. Димо Георгиев Димчев

16. Ивелин Първанов Първанов

17. Ангел Жеков Георгиев

18. Емил Янков Янков

19. Кръстьо Стоянов Врачев

20. Димитър Валентинов Гюрев

21. Златан Стоянов Златанов

22. Климент Пламенов Шопов

23. Иво Георгиев Русчев

24. Маргарита Атанасова Генчева

25. Ивайло Георгиев Чорбов

26. Йордан Христов Тодоров

27. Виолета Радева Кърпачева

28. Деян Николаев Николов

29. Маргарита Иванова Махаева

30. Славчо Ангелов Крумов

31. Александър Димитров Арангелов

32. Искра Михайлова Михайлова

33. Даниел Станиславов Проданов

34. Георги Николаев Георгиев

35. Веселин Миленов Вешев

36. Никола Ангелов Димитров

37. Светослав Тодоров Тодоров

От “Движение за права и свободи” – 36 народни представители:

1. Делян Славчев Пеевски

2. Елхан Мехмедов Кълков

3. Ертен Белгинова Анисова

4. Севим Исмаил Али

5. Ешереф Кязим Ешереф

6. Фатме Хасан Рамадан

7. Филиз Хакъева Хюсменова

8. Йордан Кирилов Цонев

9. Станислав Димитров Анастасов

10. Цветан Иванов Енчев

11. Елван Бехчет Гюркаш

12. Байрам Юзкан Байрам

13. Адлен Шукри Шевкед

14. Павлин Павлов Кръстев

15. Димитър Иванов Аврамов

16. Небие Исмет Кабак

17. Осман Акчай Мурадов

18. Марио Киров Рангелов

19. Танер Мехмед Али

20. Рамадан Байрам Аталай

21. Ахмед Реджебов Ахмедов

22. Ихсан Халил Хаккъ

23. Ализан Нихат Яхова

24. Джевдет Ибрям Чакъров

25. Гюнер Нихат Ахмед

26. Хатидже Мехмедова Георгиева

27. Хайри Реджебов Садъков

28. Анджей Веселинов Джандев

29. Петър Пандушев Чобанов

30. Халил Реджепов Летифов

31. Дженал Ниази Топалова-Яшар

32. Джейхан Хасанов Ибрямов

33. Сезгин Юсеин Мехмед

34. Мюмюн Сали Мюмюн

35. Мустафа Сали Карадайъ

36. Хамид Бари Хамид

От “БСП за България” – 23-ма:

1. Богдан Емилов Боцев

2. Валери Христофоров Митов

3. Петър Георгиев Кънев

4. Борислав Гуцанов Гуцанов

5. Валентина Иванова Димова

6. Атанас Зафиров Зафиров

7. Мая Йорданова Димитрова

8. Ирена Тодорова Анастасова

9. Драгомир Велков Стойнев

10. Румен Василев Гечев

11. Иван Богомилов Петков

12. Манол Трифонов Генов

13. Калин Танев Калапанков

14. Иван Валентинов Иванов

15. Деян Цанков Дечев

16. Христо Танчев Проданов

17. Георги Страхилов Свиленски

18. Корнелия Петрова Нинова

19. Иван Ивайлов Ченчев

20. Георги Янчев Гьоков

21. Йорданка Стефанова Георгиева

22. Смиляна Николова Нитова-Кръстева

23. Кристиан Иванов Вигенин

От “Има такъв народ” – 11 души:

1. Станислав Иванов Богдански

2. Ивайло Ванев Вълчев

3. Драгомир Стефанов Петров

4. Андрей Иванов Чорбанов

5. Цветан Иванов Предов

6. Тошко Йорданов Хаджитодоров

7. Гроздан Спасов Караджов

8. Станислав Светозаров Балабанов

9. Павела Василева Митова

10. Филип Маринов Станев

11. Александър Николов Вълчев