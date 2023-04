“Фантомът на Операта” слиза от Бродуей след 13 981 представления

Последното представление на популярния мюзикъл “Фантомът от операта” се състоя в неделя в театър “Маджестик” в Ню Йорк – 35 години след премиерата. Това съобщи The New York Times.

Той е игран на Бродуей 13 981 пъти. Последното представление продължи повече от два часа и половина и включваше актьори от оригиналната продукция на Бродуей, чиято премиера беше през 1988 година. Феновете на мюзикъла разиграха билети в специално организирана томбола.

“Това, което току-що се случи, е наистина невероятно”, коментира авторът на музиката Андрю Лойд Уебър след края на представлението. Британският композитор посвети последното изпълнение на своя син Никълъс, който почина преди три седмици, пише вестникът. Продуцентът на мюзикъла Камерън Макинтош казва, че един ден шоуто ще се завърне по кината в Ню Йорк, но засега “трябва да си вземе почивка”.

Информацията, че “Фантомът от операта” ще напусне Бродуей се появи през септември миналата година. Причината за свалянето на мюзикъла е следпандемичната криза, която значително намали публиката. Последното представление беше насрочено за февруари, но впоследствие беше отложено с два месеца, за да отговори на увеличеното търсене на билети след новината за закриването. Шоуто отново беше най-касовото на Бродуей, носейки повече от 3 милиона долара на седмица.

От първото си представяне в Лондон през 1986 г. мюзикълът на Лойд Уебър е гледан от повече от 145 милиона души в 183 града по света. “Фантомът от операта” е гледан от 19.8 милиона души на Бродуей и е спечелил 1.3 милиарда долара.

“Фантомът от Операта” (The Phantom of the Opera) е мюзикъл от британския композитор Андрю Лойд Уебър.

Базиран е на романа “Фантомът на Операта” на френския писател Гастон Льору. Вокалните партии за ролята на Кристин Дайе са композирани специално за гласа на Сара Брайтмън, тогава негова съпруга. Либретото е дело на Чарлз Харт и Ричард Стилгоу.

За пръв път мюзикълът е представен пред публика на 9 октомври 1986 г. в Лондон, където се играе и до днес. Мюзикълът се поставя и на “Бродуей”, Ню Йорк, където заема първо място по брой представления.

Основните действащи лица са Кристин Дайе, Фантомът, Раул и Карлота.

Романът “Фантомът от Операта (Le Fantôme de l’Opéra) от Гастон Льору е вдъхновен от “Трилби” на Жорж дю Морие. Публикуван е през 1910 година и за първи път е преведен на английски през следващата година. Оттогава е адаптиран в много филми и сценични постановки.

Романът разказва за мистериозна фигура, която тероризира парижката опера с опитите си да направи известна младата певица, която обича.

“Фантомът на Операта” е готически роман, който съчетава в себе си романтика, ужаси, мистерия и трагедия.