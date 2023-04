Най-добре платените инфлуенсъри в Instagram

В последния брой на списание “Banker Special” Пламен Симеонов е проучил как напоследък Instagram се е превърнал в една от най-важните социални медийни платформи за изява на инфлуенсъри, кинозвезди, музиканти и много спортисти от А-лигата, които правят милиони долари от всеки свой пост. Публикуваме статията без съкращения.

Когато Instagram стартира през 2010 г., това беше просто приложение, което хората използваха, за да публикуват снимки на семействата и приятелите си, заснети с фотоапарат. През последното десетилетие платформата натрупа над 2 млрд. активни потребители и има 500 млн. посетители дневно. Маркетингът в Instagram се превърна в модерна тенденция, като знаменитости и влиятелни личности с огромни бази от последователи трупат състояние от всяка публикация, свързана с популяризиране на съдържание, на медии или от реклами. С преминаването на аудиторията от телевизия към мобилни телефони постът в Instagram се превърна в еквивалент на скъп телевизионен клип.

Брандовете често си сътрудничат с известни личности, тъй като това е целевата им аудитория. Спортисти като Кристиано Роналдо и Лионел Меси получават солидно заплащане за рекламиране на спортни марки, докато Селена Гомес и Ариана Гранде се радват предимно на млади последователи. Една публикация може да повиши до голяма степен популярността на определен бранд и компаниите се адаптираха към променящите се времена.

От рекламата на Coca-Cola на Селена Гомес до доживотната сделка на Роналдо с Nike, представяме ви най-скъпите публикации в Instagram за всички времена.

Кристиано Роналдо

С 503 млн. последователи Кристиано Роналдо е най-следваният човек в социалната медийна платформа. Според Insider спортистът получава над 1.6 млн. долара за всяка публикация за реклама на бранд. Сред най-популярните “харесвания” на различни марки са Clear, CR7 Fragrance и Therabody. Освен това той има договор за цял живот на стойност 1 млрд. долара с Nike за реклами и за печатни медии.

Ариана Гранде

Тя е втората най-следвана музикална изпълнителка в Instagram с над 346 млн. последователи. Чрез публикациите си Гранде често акцентира върху своята “империя за красота” – REM Beauty.

Наред с популяризирането на собствените си нови продукти и аромати певицата е подписала и договори с брандове като Reebok, Givenchy, Guess и Lipsy за рекламиране на техните продукти. Съобщава се, че тя печели 1.5 млн. долара за всяка публикация в Instagram.

Дуейн Джонсън

През 2020-а кечистът и успешен актьор Дуейн Джонсън стана най-добре платената знаменитост в Instagram за своите спонсорирани публикации. Скалата често рекламира различни продукти и услуги пред своите 355 млн. последователи. Според Bleacher Report, тарифата на актьора за всяка негова публикация е около 1.015 млн. долара. Бизнес империята му включва брандове като ZOA Energy, Teramana Tequila, Salt & Straw и много други. Неотдавнашно проучване установи и че Дуейн Джонсън е най-харесваният актьор от Gen-Z поколението през 2022 г., което го прави популярен избор за рекламно лице.

Кайли Дженър

Американската телевизионна риалити звезда, модел и бизнесдама Кайли Дженър има легион от 376 млн. последователи в Instagram, което я прави най-следваната телевизионна личност. Освен че управлява мултимилиардната си компания Kylie Cosmetics, Дженър печели 1.49 млн. долара на публикация в Instagram, за да качва изображения и видеоклипове. Тя подкрепя марки като Glow Beauty, Skims, Adidas, Calvin Klein, Kendall X Kylie и Puma.

Лионел Меси

След като спечели Световното първенство по футбол през 2022 г., Лионел Меси логично отбеляза забележителен ръст на своите последователи и на лайковете в Instagram.

През декември 2022 г. той публикува снимка, на която държи трофея на FIFA, а тя на свой ред стана най-харесваната фотография в Instagram с над 72 млн. лайка, както отбелязва People. Още преди феновете му да бъдат обзети от лудостта на световното първенство, Меси печелеше по 1.16 млн. долара на публикация за подкрепа на марки като Adidas, Gatorade, Call of Duty и Budweiser.

Селена Гомес

Успешната актриса и певица Селена Гомес не само постави рекорд за най-харесвана снимка в Instagram през 2016-а, но и се превъплъти в ролята на “ходеща” реклама на Coca-Cola, която събра 6.7 милиона харесвания. Тя е и най-следваната певица в платформата с над 366 млн. последователи и печели 1.46 млн. долара от всяка публикация. Гомес подкрепя големи марки, включително Coach, Puma, Rare Beauty и Our Place.

Джъстин Бийбър

Той е дългогодишна тийн икона още от 13-годишната си възраст, когато издава първия си хит сингъл Baby. От звезда в телевизионните шоуто до водещо лице в ерата на дигиталните медии Бийбър навсякъде продължава да събира много фенове. В момента се радва на повече от 271 млн. последователи в Instagram и взима по над 1.12 млн. долара за всяка своя публикация. Бийбър е лицето на собствената си модна линия Drew, а също така подкрепя Calvin Klein, OPI, Adidas и Schmidt’s Naturals.

Ким Кардашиян

Благодарение на френската си база от 337 млн. последователи в Instagram Ким Кардашиян таксува по 1.41 милиона долара за публикация в Instagram, която включва рекламно съдържание. Кардашиян е една от най-влиятелните фигури в социалните медийни платформи, благодарение на което разви марката си Skims, помагайки и за рекламата на брандове като Balenciaga, Skechers и Fusion Beauty. В профила си тя усилено подкрепя и продуктите, и бизнес начинанията на своите сестри.

Кендъл Дженър

Американският модел и телевизионна звезда Кендъл Дженър е сред най-популярните знаменитости отвъд океана и печели над 1.05 млн. долара от всяка публикация в Instagram. Тя започва кариерата си в риалити сериали заедно с членовете на семейство от клана Кардашиян, а после се впуска в света на модата и завладява подиумите. Кендъл е лице на компанията за красота By Far, рекламирайки още Own Denim, Jimmy Choo, Messika, Michael Kors и собствената си марка 818 Tequila.

Бионсе Ноулс-Картър

Въпреки че не следва никого в Instagram, емблематичната певица е натрупала над 288 млн. последователи в социалната платформа. През 2017 г. тя счупи рекорда на Селена Гомес за най-харесвани публикации в приложението, обявявайки втората си бременност. По данни на списанието GQ Бионсе иска над 1.147 млн. долара за всеки свой одобрителен пост. Наред с партньорството си с Adidas за Ivy Park певицата подкрепя и Tiffany & Co. с Jay-Z.