Световен ден на книгата и авторското право

Световният ден на книгата и авторското право (World Book and Copyright Day (International Day of the Book; World Book Days)) е определен за честване от ЮНЕСКО.

С празнуването на този ден в целия свят, организацията на ООН за насърчаване на сътрудничеството между нациите в областта на образованието, науката, културата и комуникациите се стреми да насърчава четенето, издателска дейност и защитата на интелектуалната собственост чрез авторското право. Денят е празнуван за първи път през 1995 година.

23 април e символична дата за световната литература.

На тази дата през 1616 г. са починали Сервантес, Шекспир и перуанският писател и историк Инка Гарсиласо де ла Вега /Марио Варгас Льоса го нарича “съвършен разказвач на истории”/. Това е датата на раждане или смърт и на други изтъкнати автори като Морис Дрюон, Халдоур Лакснес, Владимир Набоков, Жозеп Пла /каталунски публицист и писател, смятан за един от най-значимите автори на каталонски език/ и Мануел Валехо.

Това прави естествен избора на Генералната конференция на ЮНЕСКО в този ден целия свят да отдаде почит на книгите и авторите им, насърчавайки всички и по-специално младите хора, да открият удоволствието от четенето и да зачетат приноса на тези, които допринасят за социално-културния прогрес на човечеството.

Идеята за този празник произхожда от Каталуния, където 23 април – денят на Св. Георги победоносец, традиционно се отбелязва като Ден на любовниците (подарява се книга и роза като знак на любовен трепет; празникът е в чест на Сервантес и Шекспир).