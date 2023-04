Халдоур Лакснес с Нобел за “вникването в лабиринтите на човешката душа”

На днешния ден можем да си спомним за Халдоур Килян Лакснес (Halldór Kiljan Laxness, 23 април 1902 – 8 февруари 1998 г.) – исландският писател, автор на романи със социална тематика, който получава нобелова награда за литература приз 1955 година.

Халдоур Лакснес е роден в Рейкявик през 1902 година. Когато той е на три години, семейството му се премества във фермата Laxnes в енорията Mosfellssveit. Той е възпитан и силно повлиян от баба си, която “… ми пееше древни песни, преди да мога да говоря, разказваше ми истории от езически времена и ми пееше песни за люлката от католическата епоха…”, разказва писателят. Той започна да чете книги и пише истории в ранна възраст и посещава техническото училище в Рейкявик от 1915 до 1916 година. Най-ранните му публикувани текстове се появяват през 1916 г. в детските вестници Æskan и Sólskin, последният също е част от северноамериканския исландски вестник Lögberg както в Morgunblaðið.[6][7] След това Лакснес посещава и завършва лицея в Рейкявик през пролетта на 1918-а.

Лакснес пише романи, поезия, вестникарски статии, есета, пиеси, пътеписи и разкази. Сред писателите, които са повлияли на Лакснес, са Август Стриндберг, Зигмунд Фройд, Кнут Хамсун, Синклер Луис, Ъптън Синклер, Бертолт Брехт и Ърнест Хемингуей.

По времето, когато първият му роман, Barn náttúrunnar (Дете на природата), е публикуван през 1919 г., той вече е започнал пътуванията си из европейския континент.

През 1955 г. Лакснес е удостоен с Нобелова награда за литература, “…за неговата ярка епична сила, която обнови великото наративно изкуство на Исландия”. “Основните му литературни произведения принадлежат към жанра на повествователната проза. В историята на нашата литература Лакснес се споменава до Снори Стурлусон, авторът на „Сагата за Njals“, а мястото му в световната литература е сред писатели като Сервантес , Зола, Толстой и Хамсун… Той е най-плодотворният и умел есеист в исландската литература, както стара, така и нова…”

В речта си за приемане на Нобеловата награда Лаксес говори за: “…моралните принципи, които тя (баба му) ми вдъхна: никога да не наранявам живо същество; през целия си живот да поставям бедните, смирените, кротките на този свят над всички останали; никога да не забравям онези, които са били пренебрегнати или пренебрегнати или претърпели несправедливост, защото именно те, преди всичко останали, заслужават нашата любов и уважение…”

През 1957 г. Халдор и съпругата му заминават на световно турне, спирайки в Ню Йорк, Вашингтон, Чикаго, Медисън, Солт Лейк Сити, Сан Франциско, Пекин (Пекин), Бомбай (Мумбай), Кайро и Рим.

Основни творби през това десетилетие са Gerpla, (The Happy Warriors/Wayward Heroes, 1952 г.), Brekkukotsannáll, (The Fish Can Sing, 1957 г.) и Paradísarheimt, (Paradise Reclaimed, 1960 г.).

През 21-ви век интересът към Лакснес в англоговорящите страни се е увеличил след преиздаването на няколко от неговите романи и първите англоезични публикации на Iceland’s Bell (2003 г.) и The Great Weaver from Kashmir (2008 г.). През 2016 г. е публикуван нов превод на английски език на романа Gerpla като Wayward Heroes. Нов превод на английски език на Salka Valka беше издаден през 2022 г. с широко одобрение на читателите.

Книгата на Halldór Guðmundsson The Islander: A Biography of Halldór Laxness спечели Исландската литературна награда за най-добро нехудожествено произведение през 2004 година.

В Исландия са поставени множество драматични адаптации на творбата на Лакснес. През 2005 г. Исландският национален театър представи премиерата на пиесата на Ólafur Haukur Símonarson, озаглавена Halldór í Hollywood (Halldór в Холивуд) за времето, прекарано на автора в Съединените щати през 20-те години на миналия век.

Международната литературна награда Halldór Laxness се присъжда на всеки две години на Международния литературен фестивал в Рейкявик.