Американска търговска камара в България (АТК) посрещна с „Добре дошъл в България!“ новодошлият посланик на Съединените американски щати у нас Кенет Мертен. Това се случи днес на специално събитие с близо 200 души, представители на членовете на камарата.

„Американската търговска камара е горда и благодарна за честта, която ни оказвате днес като произнесете своята първа публична реч в България. Мога да Ви уверя, че може да разчитате на нас за постигане на нашите общи приоритети в множество стратегически сектори и области на национална и регионално значение“, отбеляза Оливие Маркет, президент на АТК. „Едно нещо е сигурно: само заедно можем да надграждаме нашите силни взаимоотношения в тези важни области както за САЩ, така и за България.“

България е стратегически партньор и съюзник на САЩ и ние работим заедно по много въпроси от двустранен интерес и на глобално ниво за сигурност, енергийна диверсификация. Това отбеляза новият посланик на САЩ у нас Кенет Мертен.

„По време на моя мандат ще се радвам да видя как това жизнено икономическо партньорство продължава да расте. Ние виждаме огромен потенциал за разрастване на нашата свързаност в ключови области като технологии и иновации, селско стопанство, образование и предприемачество, инфраструктура и, разбира се, в енергетиката. Други последващи възможности ще създадат с приемането на България в Еврозоната и последващата й интерграция в европейските пазари“, посочи в речта си посланик Кенет Мертен.

Вие допринасяте за развитието на България, плащате данъци, създавате възможности и нови работни места, каза още дипломатът, като се обърна към членовете на Камарата.

Работим за засилване на търговския обмен, който през миналата година са увеличи значително. България продължава да увеличава своя износ, което е свидетелство за силно развиващата се българска икономика. Искам това икономическо партньорство да се засили още, посочи дипломатът.

Посланик Мертен посочи и предизвикателствата. Инвеститорите търсят места, където върховенството на закона е силно. Те искат предвидимост и ясни закони, както и бързо и справедливо правосъдие, каза в края на своето изказване посланик Мертен.

Ние сме тук, за да развиваме инвестиционния климат и да помагаме за борбата с корупцията, каза Оливие Маркет, президент на Американската търговска камара в България. Преките чуждестранни инвестиции в България трябва да бъдат увеличени. „Ние работим за подобряване на инвестиционния климат тук и едно от нещата, които трябва да гарантираме, е установяване на върховенството на закона“,отбеляза Оливие Маркет.

Сред приоритетните сектори за Американската търговска камара в България (AmCham Bulgaria) са: енергетика, здравеопазване, образование, дигитализация.

Тя е гласът на Трансатлантическата икономика в България вече над 28 години. Камарата обединява близо 330 американски, мултинационални и български компании с доказана репутация.

Камарата членува в обединението на Американските търговски камари в Европа (ACE, AmChams in Europe), партньор е на Търговската камара на САЩ (U.S. Chamber of Commerce) във Вашингтон. Организацията подкрепя Инициативата „Три морета“ от 2019 година.