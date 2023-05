Кари Фишър бе удостоена със собствена звезда на Алеята на славата

Американската актриса, прочула се покрай ролята си на принцеса Лея Органа в култовата поредица “Междузвездни войни”, също бе увековечена на най-известната алея в света.

Макар от кончината на Кари Фишър да са изминали почти 7 години, спомените за нея ще продължат да “живеят”. Това бе потвърдено и от неотдавнашната благородна инициатива в Холивуд – чаровната актриса най-накрая бе удостоена посмъртно със собствена звезда на Холивудската алея на славата. Нещо, което скъпите фенове на Кари искаха и чакаха с огромно нетърпение да видят от години, както вече писахме по темата.

Церемонията се състоя на 4-ти май (ден, който върлите фенове на „Междузвездни войни” продължават да честват като “May The Forth Be With You”,игра на думи, свързвани с култовата фраза от франчайза “Нека Силата бъде с теб.”), по информация на уебсайта www.aframe.oscars.org .

Били Лурд, Марк Хамил и дроидите C-3PO и R2-D2.

На събитието специални гости бяха актьорът Марк Хамил, изиграл образа на Люк Скайуокър в поредицата, Били Лурд, дъщерята на покойната звезда, както и дроидите C-3PO и R2-D2.

„Тя наистина беше нашата принцеса… Кари изигра образа на принцеса Лея по наистина прекрасен, безстрашен, властен и забавен начин. Никога няма да спре да ми липсва, но се радвам, че бе на Земята достатъчно дълго, за да ѝ се порадваме всички ние. Благодарен съм за смеха, мъдростта и добротата на моята галактическа близначка… Така че, много ти благодаря, Кари! Обичам те!” – сподели екранният Люк Скайуокър.

Една от най-известните фотографии на Кари Фишър в образа на принцеса Лея.

„Впоследствие разбрах, че принцеса Лея не е просто еди-коя си героиня. Тя е чувство. Тя е сила. Тя е грация. Тя е мъдрост. Тя е въплъщение на женствеността. Иска нещо, получава го. Лея Органа не се нуждае да бъде спасявана от никого, защото самата тя се спасява, а после спасява дори и спасителите си. И никой друг не би могъл да изиграе нейния персонаж по-добре от майка ми.” – допълни с гордост Били Лурд.

Били Лурд с почтената плоча, посветена на майка ѝ, и рокля, изобразяваща принцеса Лея.

Любопитно е да се спомене, че звездата на Кари Фишър се намира само на няколко метра от тези на колегите и приятелите ѝ Марк Хамил и Харисън Форд, открити през 2018-а и 2003-а.