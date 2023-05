Как се появи, кой я финансира и кой получа награда “Букър”

Литературните награди носят не само престиж и слава за автора на отличената книга, но и големи тиражи на следващите книги и по-добри парични приходи за писателя.

Наградата “Букър” е една от най-престижните литературни награди в света. Присъжда се ежегодно на автор от всяка националност, при условие че работата му е написана на английски и е публикувана в Обединеното кралство или Ирландия през последната година.

История на наградата

“Букър” е учредена през 1968 г., а първата церемония по награждаването се състоя през 1969 година. Първоначално се нарича Booker-McConnell на името на първия си спонсор – британският търговец на едро на хранителни стоки със същото име. През 1986 г., след ребрандирането й на Booker plc, името на наградата е съкратено на “Booker”. От 2002 г. до лятото на 2019 г. е спонсорирана от британската инвестиционна компания Man. От 2019 г. наградата “Букър” се подкрепя финансово от благотворителната фондация Crankstart на американския инвеститор в рисков капитал Майкъл Мориц и съпругата му Хариет Хейман. Споразумението с него е сключено за петгодишен период с възможност за удължаване за същия период.

Наградата “Букър” се администрира от независимата благотворителна организация The Booker Prize Foundation. До 2013 г. наградата се присъждаше на автор, живеещ в една от страните от Британската общност, в Ирландия, Южна Африка или Зимбабве, но след това организаторите премахнаха това ограничение. През 2018 г. редица британски писатели се обърнаха публично към ръководството на Фондацията с предложение да се върнат към предишните правила, но не можаха да ги убедят. От фондацията коментираха, че по-ранните ограничения са се дължали на географията на отминалата Британска империя.

През 2005 г. е учредена Международната награда “Букър”, която се присъжда за книга, преведена на английски и издадена във Великобритания или Ирландия.

Жури, процедура за избор на лауреат

Журито на “Букър” се състои от експерти, назначени по съвет на консултативния съвет на наградата. То се състои от писатели, издатели, критици, учени и други литературни професии.

От произведенията, изпратени на конкурса, журито формира “дълъг списък” от 12-13 кандидати, който се представя през юли. През септември се формира “кратък списък” от шестима финалисти. Името на победителя се обявява през есента. Редица предишни години присъствената церемония се провеждаше през октомври, а през 2020 г. – през ноември в онлайн формат.

Наградата

Победителят в наградата получава 50 000 лири (около 66 000 долара). Писателите, избрани в краткия списък, получават поощрителни награди от 2500 лири (около 3300 долара). Носителят на наградата “Букър” печели международна известност, което обикновено води до увеличаване на продажбите на произведението му. Литературните критици отбелязват, че попадането на авторите в номинацията също е знак за отличие.

Победители

Първият носител на наградата през 1969 г. е британският писател Пърси Хауърд Нюби, който е награден за романа си This Will Have to Be Answerd.

Наградата “Букър” е печелена два пъти от южноафриканеца Джон Кутзи (1983 и 1999 г.), австралиеца Питър Кери (1988 и 2001 г.), британката Хилари Мантел (2009 и 2012 г.) и канадката Маргарет Атууд (2000 и 2019 г.).

Петима от носителите на наградата “Букър” спечелиха и Нобелова награда за литература.

Това е британецът Уилям Голдинг (получава “Букър” през 1980 г. и Нобелова награда през 1983 г., южноафриканката Надин Гордимър (1974 и съответно 1991 г.), представителят на Тринидад и Тобаго Видиадхар Найпол (1971 г. и 2001 г.), Джон Кутзи (1983 г., 1999 и съответно 2003 г.) и Ишигуро Казуо (1989 и 2017 г.). Англо-ирландската писателка Айрис Мърдок е писателят с най-много номинации (шест пъти, спечелена само веднъж – през 1978 г.).

През 1993 г., годината на 25-годишнината на “Букър”, беше присъдена наградата “Букър на Букърите”. Салман Рушди, британският писател от кашмирски произход, спечели наградата за “Среднощни деца”. През 2008 г., в чест на 40-ата годишнина на наградата “Букър”, по време на Лондонския литературен фестивал беше връчена изключителната награда “Букър” (“Най-доброто от Букър”). Салман Рушди отново стана негов собственик, според резултатите от гласуването на читателите, като най-добър автор сред лауреатите между 1968 и 2007 година.

През юли 2018 г. канадският писател Майкъл Ондатже получи специалната награда “Златен Букър”. Неговият роман “Английският пациент” (1992 г.) е признат за най-добрата от книгите, наградени за 50 години от годишния “Букър”. Името на носителя на наградата беше определено от резултатите от интернет гласуването.