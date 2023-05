Отиде си Тина Търнър – певицата с неизчерпаема енергия

На 83-годишна възраст ни напусна американската певица Тина Търнър. За смъртта й съобщи неин представител, цитиран от Sky News. Тя е починала в дома си в предградие на Цюрих след продължително боледуване.

Мнозина музикални критици я наричаха – “Кралицата на рокендрола”.

През 2013 г. Тина Търнър получи инсулт. През 2016 г. певицата беше диагностицирана с рак на червата. Лечението – вместо да й помогне – доведе до бъбречна недостатъчност. Наложи се съпругът й Ервин Бах да й дари единия си бъбрек.

Певицата с 12 награди “Грами”, която цял живот е пяла за любов, в края на живота си изпита най-саможертвената й част. Анна Бълок, както е истинското име на изпълнителката, започва да използва творческия си псевдоним Тина Търнър през 1960 г. по идея на бъдещия си съпруг Айк Търнър. Малко по-късно – през 1962 г. двойката създава тандема Ike & Tina Turner Revue. Двамата записват много хитове, сред които “I Dolize You”, “It’s Gonna Work Out Fine”, “Baby Get In On”, “Poor Fool”.

През 1975 г. двойката Търнър се разделя поради вина на Айк, който има проблем с наркотиците. И певицата става зависима. Въпреки това тя започва да развива солова кариера и през 1978 г. издава първия си самостоятелен албум – Rough (“Груб”). След развода Тина Търнър намира утеха в будизма. Тази религия й помага да се спаси и от наркотичната зависимост. Първият й хит в соловата кариера е Lets stay together.

През 1984 г. тя издава смятания за най-успешен неин албум Private Dancer. На следващата година печели една от наградите си “Грами” – за песента – “Better be good to me“.

В края на 80-е години на ХХ век тя издава биографичната си книга “За какво ми е притрябвала любовта”.

През 1988 г. на неин концерт в Рио де Жанейро, в Бразилия, се събират над 188 000 души и той е вписан в “Книгата на рекордите на Гинес”.

През 1995 г. певицата изпълнява Golden Eye – песен, написана от Боно от U2, за саундтрака към излезлия тогава филм за Джеймс Бонд.

През 2000 г. Тина Търнър прави световното си турне Twenty Four Seven Tour, като приходите й от него са над 100 млн. долара. През 2005 г. певицата издава сборен албум с хитовете си All the Best – Live Collection, който моментално става платинен.

През 2013 г. Тина Търнър се омъжва за немския музикален продуцент Ервин Бах, с когото се познават от 27 години. През същата година певицата прекратява музикалната си кариера. Преди това тя многократно е заявявала, че идва един момент, когато е неприлично да си рок звезда. Малко по-късно се премества в Швейцария, като се отказва от американското си гражданство.

Тина Търнър има четирима синове – един от Айк Търнър, един от саксофониста и певец Реймънд Хил и двама, които осиновява и на които биологичен баща е бившият й съпруг – Айк.