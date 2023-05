“Как да правим секс” спечели наградата в селекцията “Особен поглед” в Кан

Британският филм „Как да правим секс“ /”How to Have Sex”/ на режисьорката Моли Манинг спечели наградата “Особен поглед” /”Un Certain Regard”/ на филмовия фестивал в Кан. Това е втората по значимост програма на фестивала в областта на артхауса.

Режисьорката закъсня за награждаването, тъй като имаше проблеми с пътуването, съобщава Reuters. По това време председателят на журито – американският актьор Джон С. Райли, изпълни няколко песни. По-късно Моли Манинг излезе на сцената, но беше по тениска и шорти.

Дебютният филм на Моли Манинг разказва историята на три тийнейджърки, които отиват на брега на Средиземно море през лятото. Филмът е заснет на един от гръцките острови.

Наградата “Златна палма” за най-добър филм на фестивала в Кан ще бъде връчена по-късно днес – 27 май, на закриването на филмовия фест – един от най-престижните кинофоруми в света.