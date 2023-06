Руски войници се окопават пред Москва, силите на “Вагнер” напредват

Руски войници са разположили картечница в югозападния край на Москва, според снимки, публикувани от вестник “Ведомости”, предаде Ройтерс.

Снимките показват и полицаи, които са се събрали на позицията, където магистралата М4 достига до руската столица. По тази магистрала се движат бунтуващите се наемници от “Вагнер”.

Кметът на Москва Сергей Собянин помоли хората да се въздържат от пътувания из града, доколкото това е възможно, тъй като е обявена антитерористична операция, и каза, че ситуацията е “трудна”, предаде Ройтерс.

Собянин също така съобщи в официалния си канал в „Телеграм“, че понеделник ще бъде неработен ден, с цел “да се сведат рисковете до минимум”.

“С цел минимизиране на рисковете, реших, в рамките на оперативния щаб, да обявя понеделник за неработен ден – с изключение на органите и предприятията с непрекъснат цикъл, на отбранително-промишления комплекс и градските служби”, написа кметът.

Губернаторът на руската Липецка област обяви, че наемническата група „Вагнер“ е навлязла в областта.

Два входа на Липецк са блокирани, шофьорите са помолени да използват алтернативни маршрути, съобщава ТАСС с позоваване на градските власти.

Властите на Липецка област по-рано заявиха, че части на ЧВК “Вагнер” се движат из региона. В социалните мрежи се появиха видеоклипове, на които се вижда как багери разкопават пътища в района на Липецк, вероятно за да попречат на преминаването на вагнеровците.

Липецка област е на около 360 километра южно от Москва и е много по-близо до столицата от град Ростов на Дон, където бойци на „Вагнер“ се появиха през изминалата нощ.

Roads in the Lipetsk region getting dug out by excavators to stop Wagner from passing. The locals can't pass either to get home, but who cares about people in Russia? #Prigozhin #WagnerCoup #RussianArmy #Russia #Wagner #PrigozhinCoup pic.twitter.com/FftinXPQBl