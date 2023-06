Незабавните плащания се развиват в сътрудничество между всички на пазара

„БОРИКА“ беше домакин на международна конференция за бъдещето на разплащанията

Под мотото „Shaping the future of payments in Europe” се проведе мащабна конференция с участието на международни лектори, експерти в областта на разплащанията. Събитието беше по инициатива на българската Национална картова и платежна схема, част от „БОРИКА“ АД. Пред повече от 120 представители на банковата и финансова общност у нас гостите от Европа споделиха своя опит с въвеждането и развитието на плащанията в част от водещите локални схеми на континента.

“Това са наши партньори, които през годините са били източник на информация и знание за нас, за да достигнем нивото на незабавните плащания, което имаме днес“, отбелязва Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор на БОРИКА. „Поканихме ги, за да споделят своя опит в развитието на платежните услуги“.

Въвеждането на незабавните плащания в България

Според Стоилка Арсова, директор на Национална картова и платежна схема, платежната схема и нейната инфраструктура подкрепят като цяло дигитализацията в България. Тя отбеляза, че незабавните плащания у нас вече имат 100% достижимост и пазарно проникване от близо 16%, при средно-европейско ниво от 14.38 на сто. Така от една от последните държави, внедрили незабавните плащания, България вече е сред първите в Европа. „У нас вече всяка шеста трансакция е незабавна – blink“, посочи Арсова. Заедно с това тя акцентира на факта, че за да се реализират незабавните плащания, се наложиха съществени промени в начина на работа, като преминаване към 24/7 система за обслужване на плащанията и цялата банкова общност успя заедно да постигне това. Blink е стратегически проект и той ще продължи да се развива, като на следващ етап ще бъдат внедрени плащанията по мобилен номер, поетапно ще бъдат внедрени и почасово паркиране, транспорт, вендинг, дарения и плащания на физически ПОС терминал при търговец посредством NFC или QR код.

Луиш Шекейра, Продуктов директор „Незабавни плащания“ на португалския платежен оператор SIBS, говори за

добрите практики за незабавни плащания в Европа.

Той изтъкна, че незабавните плащания са новото нормално в Европа и света, и пътят на страната ни е в правилната посока. Шекейра обърна внимание на факта, че Регулаторите (ЕС и ЕЦБ) имат водеща роля за ускоряване на незабавните плащания, като част от стратегията за развитие на Европейската зона за плащания и налагането на европейско решение, което да е алтернатива на другите платежни решения. Днешните очаквания на потребителите оказват съществена роля в приемането на новите методи за плащане. „Клиентът иска всичко сега, веднага. Това е новият тренд,“, коментира Шекейра.

Жоао Луис Батиста, председател на Управителния съвет на португалската картовата схема Мултибанко, говори за

важността на националните картови схеми в контекста на Европейската общност.

Батиста акцентира върху основните ползи от тях, сред които: независимост на националните финансови институции, гъвкавост при предлагане на специфични продукти, предназначени за местните потребители, увеличаване на автономността при определяне на ценовите модели. Той посочва и намаляване на зависимостта от международни технически и процедурни изисквания, както и по-ниските разходи, които важат както за издателите, така и за институциите, обслужващи търговците. Според него националните продукти се ценят от потребителите и се разглеждат като източник на национална гордост, затова и се възприемат като национален актив.

Картовите схеми в контекста на Европа

разгледа Дейвид Стивънсън, генерален секретар на Европейска асоциация за картови плащания (ECPA), чиято цел е да подкрепя своите членове по теми, които засягат използването на платежни карти или подобни платежни инструменти. Дейвид Стивънсън изтъкна, че картовите плащания са важен елемент за независимостта на плащанията в дадена страна. В Европа, към днешна дата, голяма част от трансакциите са от неевропейски схеми, затова в контекста на ЕС е важно да има алтернатива, особено след решението на Европейската платежна инициатива (EPI) да се прехвърли фокусът от картови към незабавни плащания в мобилни портфейли.

За друг успешен европейски пример

разказа Виктор Ескудеро, директор корпоративно развитие на испанския оператор RedSys (Испания) – най-големият доставчик на платежни услуги в страната, в който участват над 60 финансови институции, търговци и платежни схеми. Незабавните плащания, предлагани в Испания с търговското наименование Bizum, през миналата година достигат 90% от всички незабавни плащания в страната. Ескудеро представи пет различни случая на употреба на незабавните плащания – P2P, P2M, P2eM, NGO и Entreprise, които намират приложение при различни техни клиенти. Bizum плащанията вече са интегрирани и в сайтовете на топ търговци като ZARA, Domino`s, Decathlon, AliExpress и други.

Джери Фоскър, Директор „Бизнес развитие“ Discover Financial Services EMEA, представи

примери на успешно партньорство между Discover и различни национални платежни схеми.

Според него локалните платежни схеми са еднакво важни както за банките, така и за потребителите и търговците в съответните страни. Предизвикателството пред вътрешните платежни схеми е необходимостта от приемане на плащанията извън страната и в електронната търговия, което може да се преодолее в партньорство с международни схеми като Discover.

Представителите на картовата схема DinaCard, част от сръбската национална банка – Анастасия Васильевич, изпълняващ длъжността заместник генерален директор на отдел „Платежни системи“ и Неда Вукович, сътрудник в дирекция „Продуктова и бизнес поддръжка на DinaCard“,споделиха

успешната история на националната карта на Сърбия.

Стартирала през 2003 г., днес DinaCard има 27% дял от всички трансакции в Сърбия. Според тях важен фактор за успеха на картата е подкрепата на Националната банка на Сърбия.

Експертите се обединиха около мнението, че крайният потребител ще се възползва от новите услуги, които му се предлагат, без да се интересува от това каква технология стои зад тях.

Според Мирослав Вичев, причината незабавните плащания да се развиват добре в България е сътрудничеството между всички участници на пазар, както и подкрепата на Националната банка.

Общо 33 платежните институции участват в Националната картова и платежна схема.