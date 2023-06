Георги Господинов стана почетен гражданин на София

Столичният общински съвет гласува званието “Почетен гражданин на София“ да бъде присъдено на първия българин, носител на литературната награда “Букър“ Георги Господинов.

Господинов е най-превежданият и най-награждаваният извън България български писател. Влиза в литературата със стихосбирките си “Лапидариум“ и “Черешата на един народ“. Международна известност му носи дебютният роман “Естествен роман“, публикуван на 23 езика. Романът “Физика на тъгата“ (2012 г.) печели Наградата за централноевропейска литература “Ангелус“ (2019 г.) и Международната литературна награда “Ян Михалски“ (2016 г.), връчвана в Швейцария.

“Физика на тъгата“ излиза на 18 езика, сред които френски, английски, немски, испански, италиански, арабски. За него пишат издания като “Ню Йоркър“, “Ди Цайт“, “Либерасион“. “Истинското търсене на Георги Господинов е как да живеем с тъгата“, пише “Ню Йоркър“ в голяма статия за романа. “Дяволска книга. Незабавно да се прочете…“, възкликва философът Жан Люк Нанси в “Либерасион“. Според нобеловата лауреатка Олга Токарчук този роман е безспорна част от съвременния европейски канон.

Романът му “Времеубежище“ излиза през април 2020 година в пика на карантината и пандемията и заема челните места в класациите за най-търсени книги. Носител на италианската литературна награда Премио Стрега Еуропео 2021 и на голямата награда за литература на Атина. Една от най-добрите книги на годината според The New Yorker, The Guardian, The Financial Times. Той е първият български писател номиниран и спечелил най-престижната литературна награда за отделна книга – Международен Букър 2023 (The International Booker Prize 2023).

Общинските съветници одобриха и присъждането на “Почетен знак на Столичната община“ на преводачката на романа “Времеубежище“ Анджела Родел. Тя е професионален преводач на съвременна българска литература, университетски преподавател, специалист по образователния обмен, музикант и етномузиколог. Преводите ѝ на английски на съвременни български автори са удостоени с редица престижни международни награди. Сред българските литературни произведения преведени от Анджела Родел на английски език са: “Свещена светлина“ на Георги Тенев; “Захвърлени в природата” на Милен Русков; “Физика на тъгата“ на Георги Господинов; “18% сиво“ на Захари Карабашлиев; “Хайка за вълци“ на Ивайло Петров.