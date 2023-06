Тръмп с шокиращи коментари за Иванка, казва бивш служител в администрацията

„Неприкритият сексизъм“ на Доналд Тръмп, включително към собствената му дъщеря, е описан в нова книга от Майлс Тейлър, бивш служител на администрацията на Тръмп, който през 2018 г. в The New York Times написа язвителна публикация за бившия президент под псевдонима „Анонимен“.

Тейлър, бивш началник на кабинета в Министерството за вътрешната сигурност, описва няколко инцидента през годините, които карат жените в администрацията на Тръмп да се чувстват неудобно. Историите са част от предстоящата му книга Blowback: A Warning to Save Democracy from the Next Trump, откъс от която беше получен ексклузивно от Newsweek.

Тези инциденти включват твърдения на сътрудници, че Тръмп е правил непристойни коментари за външния вид на дъщеря си Иванка и е говорил за това „какво би било да правиш секс с нея“. Това предизвика остра критика от началника на неговия щаб, пише в книгата.

Разкритията в книгата се появават след като миналия месец няколко бивши служители говориха открито за модела на Тръмп да се държи неподходящо с жени, докато е бил президент, и след като журито в Ню Йорк го обяви за виновен в сексуално насилие и клевета на журналистката Е. Джийн Карол.

В книгата си Тейлър описва “неприкрития сексизъм” на Тръмп към жените в администрацията му – от помощнички на сравнително ниско ниво до секретари на кабинета.

Според книгата на Тейлър най-пиперливата част в поведението на бившия президент са непристойните коментари на Тръмп за собствената му дъщеря.

„Помощници казаха, че той е говорил за гърдите на Иванка Тръмп, задните й части и какво би било да правиш секс с нея, забележки, които някога са накарали Джон Кели да напомни на президента, че Иванка е негова дъщеря“, пише Тейлър.

“След това Кели ми преразказа тази история с видимо отвращение. Тръмп, каза той, беше “много, много зъл човек”.”

Тейлър заявява, че Тръмп остава непроменен, въпреки че води в надпреварата за републиканската президентска номинация през 2024 г., и се опасява, че вторият мандат на Тръмп може да бъде много по-лош.

„Той е перверзник, трудно е да се работи с него“, каза източникът пред Newsweek. „Това все още е същият човек и, което е невероятно, ние обмисляме да го изберем отново за президент.

Тейлър, дългогодишен член на Републиканската партия до напускането му през 2022 г., каза, че е важно да се мисли за типовете хора, които Тръмп би въвел във властта през втория си мандат.

„Той задава много подъл тон в рамките на Републиканската партия и в известен смисъл нормализира подигравателните възгледи към жените като цяло. Искам да кажа, че затова сме виждали други членове на движението MAGA, които носят същия интелектуален багаж, като Тръмп.“

Оценката на Тейлър от 2018 г. в The New York Times, под псевдонима „Анонимен“ и със заглавие „Аз съм част от съпротивата в администрацията на Тръмп“, беше яростно критикувана от Тръмп.