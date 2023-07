С “Padam, Padam” Кайли Миноуг отново е на върха

Австралийската дива Кайли Миноуг преживява поредния подем на популярността си. Песента ѝ „Padam, Padam“ от албума „Tension“, който ще излезе през септември, показва най-добрите рейтингови резултати за последните 10 и дори 20 години.

Това е сериозно постижение, защото не бива да забравяме, че песните на Миноуг вече пето десетилетие се оказват съзвучни с вкусовете на различните поколения.

„Тук няма къде игла да хвърлиш. Време е да ме измъкнеш от този клуб. Искаш ли да видиш какво има под тази тениска?” – пее Кайли. И никакви декларации за независимост, никакво „I can buy myself flowers“ („Мога и сама да си купя цветя“).

Чиста експлоатация на темата за секса, каквато я помним от миналия век.

„Заведи ме у вас, нека се запознаем по-отблизо”. Тези думи в новата песен „Padam, Padam“ с кукленския си тембър пее Кайли Миноуг, чийто хит за първи път се оказа на първо място в британските класации през 1987 година.

Това беше песента „I Should Be So Lucky“ – същинско олицетворение на дискотечния дух с цялата му красота и простота на 80-е години.

През септември 2001 г., два дни преди срутването на кулите близнаци, излезе песента на Кайли Миноуг „Can’t Get You Out of My Head“ – еталонна композиция, по която поп музиката се изучава като културен феномен. Тя става извор на вдъхновение за книгата на културолога Пол Морли „Думи и музика: история на поп музиката във формата на град” и дава заглавието на многочасовия документален филм на Адам Къртис за съвременната култура в епохата на COVID-19.

Тези две песни нелошо описват, но далеч не изчерпват феномена Кайли Миноуг. Онези, които сега са около 50-годишни, помнят как следяха романа ѝ с Джейсън Донован, а през 90-е години Кайли Миноуг неочаквано се насочи към трип хопа и новата алтернативна музика.

Тогава най-добрите британски диджеи продуцираха албума ѝ „Kylie Minogue“ (1994), а на хоризонта в личния ѝ живот се появи Майкъл Хътчинс от INXS.

През 1995 година Кайли Миноуг записа в дует с Ник Кейв великата песен „Where the Wild Roses Grow“.

В албума „Impossible Princess“ (1997), излязъл след смъртта на принцеса Даяна, песните, написани съвместно с „Manic Street Preachers“, звучаха редом с експериментално диско. С албума „Light Years“ (2000) тя окончателно се прости с алтернативата и оттогава се посвети на поп музиката във всичките ѝ проявления от синтпопа („Fever“, 2001) ) до кънтри попа („Golden“, 2018), с известно прекъсване заради борбата ѝ с рака в средата на 2000-те.

През всяко от преживените от нея десетилетия в музикалната индустрия имаше глобални хитове и световни турнета с изцяло продадени билети. Сега има ново направление и нов връх.

Казват, че в британската музикална индустрия дори има пословица: „Винаги слагайте в сметката и Кайли”. Всяка нова звезда трябва внимателно да следи графика на представянията ѝ и ако в него има нов материал на Миноуг, то по-добре да отложи своя сингъл или албум.

„Padam, Padam“ излезе на 18 май и в британските класации веднага попадна в първата десетка, показвайки най-добър резултат от 2014 година насам. Сега тя е на 9-то място. Анализатори предричат сингълът да се изкачи до номер едно в Billboard, но дори това да не стане, Кайли Миноуг вече направи поредния исторически пробив.

Любопитна подробност е, че песента „Padam, Padam“ първоначално не беше насочена към младежката аудитория. Диктуващите модата на острова радиостанции BBC Radio 1 и Capital FM дори не смятаха да я пускат в ефир. Но младите слушатели се оказаха с по-развит усет към дискотечно-бляскавата вибрация на „Padam, Padam“.

Голяма роля изигра клипът. Ако в „Can’t Get You Out of My Head“ беше невъзможно да откъснеш поглед от съблазнителната рокля „худи” на Фи Доран от Mrs Jones, то в „Padam, Padam“ напълно пуританските костюми на Mugler изгарят екрана с агресивния си пурпурночервен цвят.

„Padam – padam“ е звукоподражание, така бие сърцето.

Костюмите на Кайли и танцьорите ѝ в клипа, а също мебелите и декорациите, могат да се асоциират с едно голямо сърце. Най-педантичните критици припомниха песента „Padam, Padam“ от репертоара на Едит Пиаф, намеквайки за някакво плагиатство, но хитът на Миноуг няма нищо общо с нея. Тази интрига също изигра своята роля. Но за младата аудитория е по-важен фактът, че в социалните мрежи можеш да подражаваш на танцовите движения от клипа и да създаваш мемове около яркия образ на изпълнителката.

Успехът на „Padam, Padam“ е сензационен, но все пак има граници. Това не е новата „Can’t Get You Out of My Head“.

Много по-интересно е да се обсъждат продължителността и плодотворността на кариерата на Кайли Миноуг, предаността на нейните почитатели и безпримерното ѝ трудолюбие. Лишена от радостта на майчинството, тя влага цялата си енергия в работата си и при това, бидейки по природа скромно и съвсем не скандално момиче, изглежда по-добре в сравнение с по-старшата си колежка – царствената Мадона. Кайли пуска парфюми и прави вино, но честно си признава, че не разбира всички онези механизми, които са направили „Padam, Padam“ хит.

Успехът дойде при нея в епохата преди цифровизацията и тя нито си крие годините, нито иска да се подмладява: „Дявол да ме вземе, ако поискам да изглеждам макар и с един ден по-млада, отколкото съм всъщност”, шеговито се заканва Миноуг.