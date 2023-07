Проф. Владя Борисова: 24% от изобретателите в България са жени

Председателят на Патентно ведомство на България бе сред шестимата говорители на международния форум в Женева, Швейцария

В Женева като част от 64-та Генерална асамблея се проведе кръгла маса на тема „Повече възможности за жените в интелектуалната собственост“, организиран от Службата за патенти и търговски марки на Съединените щати, съвместно с Търговската палата на САЩ. Участие във форума взе проф. Владя Борисова по покана на Кати Видал, директор на Службата. Световните лидери в областта на интелектуалната собственост обсъдиха настоящите инициативи за набиране на повече изобретатели от слабо представени групи в иновационната екосистема.

Председателят на българското Патентно ведомство бе сред шестимата говорители в рамките на кръглата маса. Проф. Владя Борисова представи пред международна аудитория някои от най-вдъхновяващите жени изобретатели у нас, вписани в Златната книга на Патентно ведомство, чиито заслуги са основно в областта на медицината и козметиката.

„През миналата година 24 процента от патентните заявки бяха подадени от жени изобретатели или съизобретатели. В областта на електрониката това са 34.5 на сто от заявките, а в химията, биотехнологиите и фармацията заявките са 45 на сто от общия брой. В областта на механиката жените са най-слабо застъпени и съставляват 9 процента. Наблюдаваме позитивна тенденция за увеличаване броя на жените изобретатели“ сподели по време на дискусията проф. Владя Борисова.

Форумът мина под мотото ,,now is the time’’ и участниците в дискусията се обединиха около идеята, че сега е времето жените изобретатели да създават, изобретяват и развиват пълния си потенциал.