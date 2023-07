“Мазда” ще пусне първата си електрическа кола през 2027 г.

Японският автомобилен производител “Мазда” /Mazda/ има планове да представи първия си електрически автомобил на пазара през 2027 година. Това съобщи агенция Киодо.

Според тях, от 2028 г. Mazda възнамерява систематично да увеличи производството на този тип превозни средства. Освен това компанията има за цел да разработи системи за управление на електрически превозни средства в сътрудничество с Toyota.

На 22 юни вестник Nikkei съобщи, че Panasonic Corporation възнамерява да започне да доставя на Mazda своите батерии за електрически автомобили през 2024 година.

Mazda Motor Corporation е мултинационален производител на автомобили с централен офис във Fuchū, Хирошима, Япония. Компанията е основана на 30 януари 1920 г. като Toyo Cork Kogyo Co., Ltd. – фабрика за производство на корк, от Джуджиро Мацуда. Променя името си на Toyo Kogyo Co., Ltd. през 1927 г. и започва да произвежда превозни средства през 1931-а.

Името Мазда произлиза от Ахура Мазда, богът на хармонията, интелигентността и мъдростта в зороастризма, както и от фамилното име на основателя. Компанията е един от най-големите производители на автомобили в Япония и в света. Mazda е известна със своите иновативни технологии, като двигателя Wankel, платформата SkyActiv и езика Kodo Design. Освен това има дълга история на участие в моторните спортове, като спечели 24-те часа на Льо Ман през 1991 г. с роторно задвижваната Mazda 787B.

Mazda има няколко съюза и партньорства с други автомобилни производители, като Toyota, Nissan, Isuzu и Ford.

Съединените щати са най-големият пазар на Mazda, следван от Китай и Япония.

На 24 октомври 2022 г. Mazda реши да се отърве от активите си в Русия, като компанията прехвърли дял в съвместното предприятие във Владивосток на Sollers JSC за 1 евро.