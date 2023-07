Почина музикантът, създал хита “Хотел Калифорния”

Ранди Майснер – съоснователят на “Ийгълс” (Eagles) – американската рок група, известна с хита “Хотел Калифорния”, е починал на 77-годишна възраст.

За това съобщиха на уебсайта на групата, уточнявайки, че причина за смъртта му са усложнения от белодробно заболяване.

“Ийгълс” е създадена в Лос Анджелис в началото на 70-е години.

Музикалната кариера на Mайснер започва като вокалист и басист в групата Stone Canyon на Рик Нелсън. По-късно става част от кънтри-рок група като басист и едва след това участва в създаването на “Ийгълс”, като се присъединява към Глен Фрей, Дон Хенли и Бърни Лидън. Mайснер участва в написването на едни от най-емблематичните песни на групата, включени в албумите “Eagles,” “Desperado,” “On The Border”, „One of these nights” и „Hotel California”.

Майснер напуска групата на върха на нейната популярност през 1977 г., но и неговото име е записано в Залата на славата на рокендрола през 1998 г. и той присъства на церемонията заедно с целия състав на групата.

Причината да се оттегли от “Ийгълс” е скарване с Глен Фрей. По време на турнето, в което представят албума „Hotel California”, Майснер се разболява, започва да изпитва носталгия по дома, а освен това и първият му брак е в криза. Той става язвителен, влиза постоянно в спорове с Глен Фрей и след подобни спорове зад кулисите по време на концерт в Ноксвил, Тенеси през лятото на 1977 г., Майснер взима решение да напусне групата.