Пол Вартбург изготвя проекта за системата на Федералния резерв на САЩ

Американският банкер от германско-еврейски произход Пол Мориц Варбург (Paul Moritz Warburg) (10 август 1868 – 24 януари 1932 г.) е изготвил по-голямата част от проекта за системата на Федералния резерв на САЩ (Federal Reserve System, Federal Reserve; Fed). Това е основната институция, която определя паричната политика на Съединените американски щати.

Федералният резерв е създаден с приемането на закона за Федералния резерв от Конгреса на САЩ на 23 декември 1913 г. и ратифициран от президента Удроу Уилсън. Той представлява сложна система, включваща елементи с частно и държавно участие, и като институция е независим от американското правителство. Федералният резерв отчита дейността си пред Конгреса на САЩ и се контролира от него чрез седемчленен Управителен Съвет, членовете на който се предлагат от Президента и се утвърждават с гласуване на Сената. Федералният резерв има право да емитира американския долар. Годишните приходи от системата на Федералния резерв се внасят в бюджета на САЩ, след покриване на разходите на банките-партньори и заплащане на 6% дивиденти на акционерите.

Пол Варбург е роден в Хамбург, Германия в заможно семейство на еврейски банкери.

Въпреки че е основна фигура в немския финансов сектор, след честите си бизнес пътувания до Ню Йорк Варбург се установява за постоянно в Ню Йорк през 1902 г. и работи за Kuhn, Loeb & Company, където негов партньор е Якоб Шиф. Вартбург обаче остава партньор в семейната фирма в Хамбург. През 1911 г. той получава и американско гражданство. Членува и в Congregation Emanu-El в Ню Йорк.

Пол Варбург е избран за директор на Wells Fargo & Company през февруари 1910 г. и остава там до септември 1914 г., когато е назначаван в борда на управителите на Федералния резерв съвет, а на негово място в Wells Fargo идва Якоб Шиф.

Пол Варбург е

един от най-големите привърженици на идеята за основаване на централна банка в Америка.

През 1907 г. публикува „Недостатъци и потребности на нашата банкова система“, както и „План за нова Централна банка“. Неговите усилия се увенчават с успех през 1913 г., когато е създадена системата на Федералния резерв, а президентът на САЩ Уудроу Уилсън го назначава в Съвета на управителите, където остава до 1918 година.

На следващата година той създава Американския съвет за одобрение, а през 1921 г. – International Acceptance Bank of New York, която през 1929 г. е купена от Bank of the Manhattan Company. Варбург поема управлението на компанията.

От 1921 г. до 1926 г. Вартбург е член на Консултативния съвет на Федералния резерв, като за периода 1924 – 1926 г. е на председателския пост. Попечител е и на Икономическия институт, създаден през 1922 г. (от 1927 г. е вече Брукингс Институт).

На 8 март 1929 г. Варбург предупреждава на опасността от спекулациите на фондовата борса в САЩ,

която впоследствие става причина за катастрофата през октомври същата година.

Пол Варбург подкрепя немско-американското културно сътрудничество, подпомага фондацията „Карл Шурц“ през 1930 г. и служи като неин ковчежник от май 1930 г. до смъртта си. Има и голям принос за библиотеката „Варбург“ в Хамбург, създадена от семейството му. Предоставя на Хайделбергския университет една от нейните зали, известни като Американския дом, и щедро подпомага Академията за политически науки в Берлин.

Пол Варбург умира в дома си в Ню Йорк на 24 януари 1932 г. и е погребан в Слийпи Холоу, щата Ню Йорк. До смъртта си той е председател на Bank of Manhattan Trust Company, Farmers Loan and Trust Company of New York, First National Bank of Boston, Baltimore & Ohio Railroad, Union Pacific Railroad, Los Angeles & Salt Lake Railroad, Western Union Telegraph Company, American I.G. Chemical Company, Agfa Ansco Corporation, както и на Warburg & Company of Amsterdam.