Рупърт Мърдок на яхта с бившата тъща на Роман Абрамович

На 92-годишна възраст медийният магнат Рупърт Мърдок отново е намерил любовта, съобщава „Нюзуик“. Той е бил забелязан да се наслаждава на лятната си ваканция близо до Гърция на борда на яхта в компанията на непозната дама.

По-късно Mail Online публикува снимки на двойката и разкри, че дамата е Елена Жукова. Тя е на 66 години, молекулярен биолог, бивша тъща на руския олигарх Роман Абрамович.

Някогашният собственик на британския футболен клуб „Челси“ бе женен за дъщерята на Елена Жукова – Даша Жукова.

По информация на Mail Online третата съпруга на медийния магнат Уенди Денг започнала Мърдок с Жукова.

Рупърт Мърдок с Уенди Денг.

Според уебсайта ResearchGate през 2008 г. Елена Жукова се е занимавала с проучвания, при които е синтезирала клетъчна ДНК и е работила по изследвания, при които освобождава инсулин от G-клетките в стомаха.

Според уебсайта на AD Scientific Index. тя работи в Московския институт по физика и технологии, където изследва едно новооткрито състояние на веществата – квантовата спинова течност.

Източник, пожелал анонимност, коментира пред Drudge Report, че собственикът на Fox News, чието състояние според Forbes е в размер на 17.5 милиарда долара, има повече енергия, в сравнение с хора, които са наполовина на възрастта му. Ето защо никой не трябва да се учудва, че той отново е влюбен.

Мърдок е добре позната фигура на международната политическа сцена, той често е ухажван от политици, а хитовото телевизионно шоу Succession е вдъхновено от живота му.

Всичко започва през 50-е години на миналия век, когато роденият в Австралия Рупърт Мърдок наследява от баща си местния вестник. Постепенно, закупувайки няколко други вестника – както в Австралия, така и в чужбина, включително и британския таблоид The Sun и вестник The Times, Рупърт Мърдок се превръща в медиен магнат.

През 90-е години на миналия век той разширява империята си в Азия и в САЩ и сега News Corp притежава стотици компании в повече от 50 държави с нетна стойност милиарди долари.

Към днешна дата Мърдок е собственик на Fox News, The Wall Street Journal и The New York Post.

През април 2023 г. най-неочаквано той се раздели с 66-годишната си годеница Ан Лесли Смит, бивш дентален хигиенист, модел и радиоводеща. Двойката трябваше да се ожени това лято, но отмени сватбата, тъй като по непотвърдена информация Смит не успяла да свикне с медийния интерес към връзката им.

Преди Рупърт Мърдок да започне да излиза с Ан Лесли Смит той имаше шестгодишен брак с модела Джери Хол, която му беше четвърта подред съпруга. Те се разведоха през август 2022 г., като злите езици говореха, че медийният магнат изпратил мейл до Джери, с който я информирал, че иска да сложи край на брака им.

Рупърт Мърдок с Джери Хол.

Бизнесменът има шест деца от предишните си бракове. От първата си съпруга Патриша Букър има дъщеря Пруденс Маклауд, която е на 65 години. От втората си съпруга Анна Ман има дъщеря Елизабет на 54 години и двама сина – Лаклан (51 г.) и Джеймс (50 г.), а от третата си съпруга Уенди Денг, която е на 54 години, има две дъщери Грейс (22г.) и Клои – на 20 години.

След като по информация на CNBC втората съпруга на Рупърт Мърдок – Анна Ман получила внушителните 1.7 млрд. долара при развода, любопитството колко е взела Джери Хол бе огромно. Към момента тази информация не е известна, а и бомбастичната сума, за която се твърди, че е получила Анна Ман, бе оспорена от един от биографите на Мърдок – Майкъл Улф.