Зеленски благодари на Денков за военната и политическата подкрепа към Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски благодари на българския премиер Николай Денков за политическата и военната подкрепа, която страната ни е оказала на Украйна.

Денков и Зеленски се срещнаха в Гърция, на неформалната вечеря, организирана от премиера Кириакос Мицотакис за лидерите на страните от Западните Балкани и балканските страни от Евросъюза.

“Благодаря на България за военната и политическа подкрепа. Ползотворна дискусия с премиера Николай Денков вчера на Срещата на върха Украйна-Балкани. Обсъдихме по-нататъшното ни сътрудничество, сигурността в Черно море и осигуряването на алтернативни зърнени коридори“, написа Зеленски в социалната мрежа X.

