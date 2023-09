Uniqlo прекрати всякакъв бизнес в Русия

Японският производител и търговец на ежедневно облекло Uniqlo Co., Ltd. прекрати бизнеса си в Русия. Компанията е изцяло притежавано дъщерно дружество на Fast Retailing Co. Тя се е отказала да наеме помещенията, в които са разположени всичките ѝ руски магазини. Това е обявил един от партньорите на японската компания. Собствениците на търговски центрове са потвърдили информацията.

Много площи на магазините вече са заети от други марки: Lime в Atrium и Europolis, Gloria Jeans в Afimall City, European, Fort Otradnoye и Novy Arbat, Aviaparks, Megas – Just clothes. Говорител на Metropolis е казал, че Uniqlo не наема пространство при тях от 1 юни.

Според ръководителя на отдела за търговия на дребно на CORE.XP Марина Малахатко, японската компания е прекратила всички договори за наем с всички неустойки, уволнила е целия персонал, като им е платила 11 заплати. Японски мениджъри се прехвърлят в други страни.

Uniqlo Rus LLC спря всякаква дейност, но няма да бъде ликвидирана, е казал един от партньорите пред вестник “Ведомости”. Според него, Uniqlo очаква да възобнови дейността си в бъдеще.

Японската компания обяви временно спиране на своите магазини в Русия след разполагането на войски в Украйна. Първоначалното решение беше да остане на руския пазар, като обявиха, че облеклото е „необходимост от живота“. До март 2022 г. под марката Uniqlo в страната оперираха 50 обекта, в края на януари 2023 г. останаха 27 от тях, които бяха временно затворени.

На 10 март 2022 г. компанията обяви, че спира дейността си в Русия, позовавайки се на „редица трудности, включително оперативни предизвикателства и влошаване на конфликтната ситуация“.