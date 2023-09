В Лампедуза за 48 часа пристигнаха 7000 мигранти, ситуацията е критична (видео)

Кметът на Лампедуза заяви днес, че броят на мигрантите, пристигащи на малкия италиански остров, e поразително голям, след като само през последните два дни пристигнаха с лодки от Северна Африка хиляди хора, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Лампедуза се намира в Средиземно море между Тунис, Малта и по-големия италиански остров Сицилия и е първата спирка за голяма част от мигрантите, които се опитват да достигнат Европейския съюз.

“През последните 48 часа около 7000 души пристигнаха в Лампедуза, която винаги ги е посрещала с отворени обятия” заяви кметът на едноименната община Филипо Манино пред италианското радио “Ар Ти Ел 102.5” (RTL 102.5). “Сега обаче сме достигнали точката, от която няма връщане назад, и островът е в криза”, каза той.

“Европа и италианската държава трябва да се намесят незабавно с бърза операция за подпомагане и прехвърляне на хора”, призова Манино.

The situation is becoming critical in Lampedusa, Italy, after 8000 migrants arrived to the island by boat in just 48 hours.



As more boats are setting out today, the Italian government considers introducing a naval blockade.



🇮🇹 pic.twitter.com/Cb7pSlqPxP