Взривиха открития край Тюленово боеприпас

Специализираният екип от Военноморските сили обезвреди в 11.00 ч. боеприпаса, намерен тази нощ край Тюленово.

Сред получения сигнал, военнослужещите са извършили оглед на място, при който е установено, че към останките на дрона е прикрепен 82-мм минохвъргачен осколъчно-фугасен боеприпас. Преценено е, че поради силно увреденото му състояние, преместването и превозването на боеприпаса до полигон или друго, подходящо за обезвреждане място е невъзможно. Взето е решение минохвъргачният осколъчно-фугасен боеприпас да бъде унищожен на място, с контролиран взрив в обезопасен район с радиус 150 метра

Хората, обитаващи намиращите се в близост сгради, са предупредени за стриктно спазване на указаните им мерки за безопасност.