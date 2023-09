Членовете на АмЧам настояват за подобряване и развитие на бизнес климата у нас

„Отминалата 2022 г. беше година със засилен фокус върху членовете, проведохме редица събития, с които продължихме да настояваме за подобряване и развитие на бизнес климата в страната и съумяхме да позиционираме Камарата в България, Европа и в Съединените щати. Благодарни сме на нашите членове и партньори, в т.ч. и на колегите от Посолство на САЩ. Благодаря на екипа на Камарата, които изпълни Планът ни за 2022 г. с прецизност и отдаденост.“ Това каза по време на своята реч Оливие Маркет, президент на Американска търговска камара в България, на годишното общо събрание на организацията.

На него бяха представени доклад на борда на директорите на Камарата за 2022 г., финансов отчет за миналата година и бюджета на организацията на 2023-а. Всички представени документи бяха одобрени от Общото събрание. На него присъстваха членове на борда на директорите, главният изпълнителен директор Иван Михайлов и множество представители на членовете на организацията. Гост на събитието бе Хана Каменецки, старши търговски съветник към Посолството на САЩ в България.

„Щастливи сме, че имаме Американска търговска камара в България като наистина посветен партньор и приятел, с когото работим заедно в редица области, като върховенство на закона, образование, енергетика, здравеопазване, дигитализация и други тук в България“, посочи Хана Каменецки, старши търговски съветник към Посолство на САЩ в България.

Американската търговска камара в България (AmCham Bulgaria) е гласът на Трансатлантическата икономика в България вече над 28 години. Тя обединява 331 американски, мултинационални и български компании с доказана репутация.

Камарата членува в обединението на Американските търговски камари в Европа (ACE, AmChams in Europe), партньор е на Търговската камара на САЩ (U.S. Chamber of Commerce) във Вашингтон. Подкрепя Инициативата „Три морета“ от 2019 година.

Вече над година Офисът на Американската търговска камара във Вашингтон, окръг Колумбия, САЩ помага български компании да навлязат на пазара в САЩ и обратното – насърчава американски компании да инвестират в България.