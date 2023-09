Есенното равноденствие тази година настъпва на 23 септември

На 23 септември продължителността на деня и нощта ще бъде равна

Тази година есенното равноденствие ще настъпи на 23 септември в 09:50 ч. българско време. Това не става на 22 септември, както е обичайно. Причината за това е, че сме в предходна година на високосната 2024 година.

Средната продължителност на тропичната (слънчевата) година е 365 дни, 5 часа, 48 минути и 45 секунди.

В деня на есенното равноденствие Слънцето, движейки се по еклиптиката (траекторията на видимото му годишно движение по големия кръг на небесната сфера), ще се премести от северното полукълбо на небесната сфера към южното. В резултат на това в Северното полукълбо на планетата ще започне астрономическа есен. На цялата Земя, с изключение на полярните региони, продължителността на деня и нощта ще бъде почти еднаква.

Есен и пролет

Равноденствието се случва два пъти в годината: през март и септември (няма ясни дати, те могат да се изместят с един до три дни).

В Северното полукълбо равноденствието през март се нарича пролетно равноденствие, а равноденствието през септември се нарича есенно равноденствие. В Южни е обратното. В наши дни Слънцето осветява еднакво двете полукълба на планетата, намирайки се приблизително 12 часа над и под хоризонта. По време на равноденствието на екватора звездата е точно в зенита си, смяната на деня и нощта минава ясно през Южния и Северния полюс – по меридианите. В деня на есенното равноденствие Слънцето изгрява точно на изток и залязва точно на запад. След равноденствието ще изгрява на юг от изток и ще залязва на юг от запад.

Проблеми с комуникацията

Това астрономическо явление може да бъде придружено от сериозни проблеми в работата на комуникационните спътници, движещи се в геостационарна орбита (разположена над екватора на Земята). По време на преминаването на Слънцето през екватора неговото излъчване внася силни смущения в радиосигналите от орбита. По-специално, в Индия фондовите борси са затворени за няколко часа по това време. В такива отдалечени места на земното кълбо като остров Света Елена в Атлантическия океан (отвъдморска територия на Великобритания) или слабо населени райони на Аляска (САЩ), които имат само сателитни комуникации, интернет спира да работи.

Празници

По време на есенното равноденствие различни народи по света празнуваха празници, свързани предимно с прибирането на реколтата и обобщаването на резултатите от сезонната полска работа. Така при древните славяни празникът на началото на есента и благодарността за реколтата е бил придружен от дълги народни празненства с традиционно приготвяне на пайове.

Древните келти празнували празника Мабон, празник на реколтата и узряването на ябълките. Келтските традиции са запазени в много европейски страни, където в момента се провеждат празници в края на септември и началото на октомври, за да отбележат края на прибирането на реколтата.

В Япония равноденствията са официални празници. Денят на Пролетното равноденствие (Haru no Higan Shumbun no Hi) и Денят на есенното равноденствие (Aki no Higan Shubun no Hi) се свързват с възпоменанието на починали предци; по това време е обичайно да се посещават гробовете на починалите роднини.