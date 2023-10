Америка променя Хелоуин на Джизъсуин

Култовият американски празник, произлизащ от келтските вярвания, е новата ябълка на раздора в Съединените американски щати. Разказвам ви защо немалко американци решават не само да го прекръстят, но и изцяло да променят символиката му:

Модерните религиозни войни в САЩ

Съвременен вещерски магазин в щата Пенсилвания.

Светът сякаш е потънал в пълен хаос: политически, икономически, социален, здравен, та дори и религиозен. Мнозина от нас пораснаха, бидейки научени, че в Съединените американски щати не само „американската мечта“ е изпълнима, но и че там е приета всяка една религия, с други думи – има религиозна свобода.

Да, но в последно време, може би и заради предстоящите президентски избори догодина, напрежението расте с веки изминал ден, а гражданите на Съедините щати са по-разединени от всякога.

Заради нарастващия брой християни, които стават атеисти и напускат Църквата (най-вече протестанти, евангелисти и мормони), християнските общности в Северна Америка са по-заплашени от всякога. Точно както по време на прословутите Лов на вещици и Съдебни процеси срещу Салемските вещици от 1692 г. в щата Масачузетс, религиозните войни отново се възраждат.

По данни на Evening Sun, това вече се случва в американския щат Пенсилвания, град Хановер, окръг Йорк. Магазините на сума ти собственици, определящи себе си като вещици, които предлагат всякакъв вид езотеричен асортимент на своите клиенти: билки, книги, статуи, кристали, параферналия за ритуали и таро карти, са пред затваряне. Според местните власти, „вещерството“, което досега се ползваше с еднакви права с останалите религиозни вярвания, изведнъж се оказа ябълката на раздора в различни щати.

Разбира се, магазинерите са повече от яростни и възмутени, че правата им и демокрацията биват потъпкани от местните власти: особено след като броят на сатанистите е само неимоверно нараства, но и те вече се ползват с еднакви права с останалите религии в САЩ.

Символиката зад Джизъсуин

И така, вече достигнахме до така наречения Джизъсуин (Jesusween), който се явява портманто от англисйките думи за Иисус Христос и навечерие. С други думи – “Иисусововечерие”.

Реално погледнато, създателите на новото тържество се оказват евангелските религиозни общности в САЩ, както свидетелства медията This Morning. Тяхната идея е „този сатанински празник” да бъде превърнат в такъв, прославящ Сина Божи – Иисус Христос. А как се празнува Джизъсуин?

Лесно е – просто трябва да сте облечени в бяло или бяла роба, да обикаляте от врата на врата, пеейки религиозни песни и напеви, като вместо да получите обичайните лакомства (каквато е част от традицията на Хелоуин), вие ще раздавате Библии.

Ако трябва да бъдем точни, Джизъсуин съвпада точно със Световния ден на Евангелизма, както се съобщава в уебсайта на религиозната общност. Но за разлика от Деня на Вси Светии, които трае само една нощ, то Иисусовотовечерие продължава от 31-ви октомври до 15-ти ноември. Разбира се, по време на празненствата са предвидени и много семинари, хуманитарни помощи и общо взето всичко, което разпространява Светото Евангелие.

В интерес на истината, за Джизъсуин се говори от поне 10 години насам, като новият свещен празник добива все по-голяма популярност сред американците протестанти. Въпреки това вестта изглежда, че забавлява мнозина, особено атеистите и хората, засегнати от новите религиозни войни, както вече споменахме по-горе.

Произходът на Хелоуин

А сега да споменем няколко думи за Хелоуин. Празникът е с келтски произход и съвпада точно със Сауин. Той не само отбелязва събирането на есенната реколта, но и на него се отдава специална почит към духовете и всички упокоени, тъй като се вярва, че точно на 31-ви октомври воалът между света на живите и този на мъртвите е много тънък. Сиреч, духовете могат много лесно да проникнат в нашия свят.

Разбира се, след налагането на Християнството като официална религия в Европа, в това число и Ирландия, Католическата църква заменя Сауин с Деня на Вси светии, за да може с времето еретическите обичаи да бъдат напълно забранени. На английски празникът се нарича All Saints’ Day или All Hallows’ Even, като с времето името се видоизменя и съкращава на Halloween („hallow” на английски се превежда като “светиня, свещен”).

Така че не е чудно защо нерелигиозните хора в Съединените щати посрещат идеята за Джизъсуин с присмех. Най-малко, че именно тази нерелигиозна общност, или бивши християни, се заемат със задачата да разтълкуват произхода на думата Хелоуин. Такъв е и случаят с популярната потребителка Jordan The Grey Witch в TikTok, която отделя специално време, за да образова англоговорящите християни за собствения им език.