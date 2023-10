Борисов поздрави Доналд Туск за победата в Полша

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави председателя на опозицията в Полша Доналд Туск за победата на парламентарните избори. С пост в социалната мрежа Екс Борисов честити на своя “скъп приятел” за забележителните изборни резултати и подчерта, че Туск работи за една проевропейска Полша.

Congratulations to my dear friend @donaldtusk and the Civic Platform for the outstanding result! As a convinced & experienced EU-leader @donaldtusk stands for a strong pro-European Poland. pic.twitter.com/igFa3oXdcI