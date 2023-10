“Хамас” разпространи видеоклип със заложничка

Ислямистката групировка “Хамас” разпространи вчера видеоклип, в който се вижда заложничка, взета по време на атаката срещу Израел миналата седмица, предаде Ройтерс.

На кадрите се вижда как жена, чиято наранена ръка е превързвана от неидентифициран медицински работник, се представя като 21-годишната френско-израелска гражданка Миа Шем и моли да бъде върната на семейството си възможно най-бързо.

Hamas has released a video of 21-year-old French citizen Mia Shem whom they kidnapped from Sderot.



Hamas has released a video of 21-year-old French citizen Mia Shem whom they kidnapped from Sderot.

😭She states that she is fine and being taken care of