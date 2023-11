U2 със серия концерти в нова зала в Лас Вегас, наречена “Сфера”

Групата U2 вече има поредица от концерти на територията на казиното курорт Venetian Las Vegas в Лас Вегас. Именно с концерт на групата на Боно беше открита новата концертна зала MSG Sphere.

„Сферата“ беше построена сравнително бързо, ако се вземе предвид, че за началото на строителството ѝ съобщиха през 2018 година, а откриването ѝ беше запланувано за 2021 година, но имаше две години пандемия. С разработката ѝ се занимаваше архитектурната компания Populous, сред заслугите на която са стадионите „Емирейтс“, „Уембли“ в Лондон, „Ню Йорк Янки“, главният тенискорт на Уимбълдън и стадион „Фищ“ в Сочи.

На трибуните на „Сферата“ се побират 18600 души. Площадката е предназначена най-вече за аудиовизуални програми, с IMAX и резолюция на екрана 260 млн пиксела. В „Сферата“ се включва най-големият в света LED екран с площ 54 кв. метра.

В залата с височина 112 м може да се създава изкустен вятър или да се излъчват миризми. Бюджетът на строежа отначало бил $1.2 млрд, но се раздул до 2.3 млрд. долара. Така той се превърнал в най-скъпото съоръжение в Лас Вегас.

Първите кадри от концертите на U2 оставяха усещането, че нещо липсва. Специалистите веднага разкриха какво е то – гората от високоговорители. В „Сферата“ от тях просто няма нужда. На арената през цялото време има 160 000 източници на звук.

За първи път зрителят можа да придобие представа за сферата, когато режисьорът Дарън Ароновски публикува в социалните мрежи видеоклип от прожекцията на филма си „Картичка от Земята“. Филмът беше създаден специално за „Сферата“ и постоянно ще бъде показван тук. Дори на любителското видео от грандиозната проекция на човек направо му спираше дъхът. Зрителят тук е сякаш стръкче трева в краката на слон.

Музикалният живот в „Сферата“ също започна с гиганти. U2 е водещата група в света в областта на свръхновите технически решения.

През 1997 година по време на турнето си „Popmart“ те решиха, че на концертната площадка може да има само един източник на звук, и окачиха всички вискоговорители в центъра на сцената, като оставиха останалото място на екрана. А в турнето с 360’ (2009 – 2011) създадоха кръгла въртяща се сцена с пълен обзор под петата на гигантски железен паяк.

За шоуто в „Сферата“ отговаряше дизайнерът Вилии Уилямс, отговарящ за турнетата на U2 от 1983 година. През последната година групата отстъпи първенството в концертната сценография на АВВА с тяхното високотехнологично шоу „ABBA Voyage“, но в новото си шоу ирландците наваксаха изоставането, и то не само по броя на пикселите на екрана.

Шоуто „U2:UV Achtung Baby“ е фокусирано върху албума „Achtung Baby“ (1991), в програмата звучат всичките 12 песни от албума. За времето си шоуто, представящо албума „Achtung Baby“, също беше новаторско.

По време на тогавашното „Zoo TV Tour“ U2 осмиваха телевизията и самите себе си, показваха на десетки екрани случайни фрагменти от програмите, окачваха на вериги нашарени с боя и разрисувани автомобили, устройваха шеги и разигравания по телефона, а вокалистът Боно имаше подготвени за програмата няколко сценични образа наведнъж.

В „U2:UV Achtung Baby“ хуморът е малко, а всички революционни решения веднъж завинаги са фиксирани в програмираната видеопрожекция . В самото начало зрителите сякаш се намират в огромно бетонно кълбо, може би „Звездата на Смъртта“ от „Звездни войни“, но когато на сцената излизат U2 на фона на песента „Zoo Station“, кълбото „се пуква по шевовете“, а през разширяващите се цепнатини прониква слънчева светлина. В „The Fly“ сферата, състояща се от цифри, почти както в „Матрицата“, изведнъж се превръща в куб.

В „Even Better Than The Real Thing“ пъстротата, наситеността и смяната на кадрите във видеопоредицата напомнят друг филм – „Всичко навсякъде наведнъж“. По време на изпълнението на „Mysterious Ways“ музикантите излъчват на екрана само собствените си изображения, затова пък те могат да бъдат разгледани до най-малките детайли.

Един от най-въздействащите ефекти на шоуто е, когато куполът сякаш пропада, по-точно на него се излъчва картинка, и зрителите сякаш се озовават на трибуната направо насред града, а после в пустинята Невада. Реално на зрителите им спира дъхът, когато при първите акорди на китарата на Едж от песента „Where The Streets Have No Name“ над пустинята изгрява слънцето.

В тази велика песен аналогията между звука и образа е очевидна, но за първи път е въплътена така мащабно и виртуозно. Кулминацията на програмата е песента „With Or Without You“, поставяща групата и зрителите в парче кехлибар или лед със застинали в него представители на земната фауна.

Първата вечер в „Сферата“ U2 завършиха с песента „Beautiful Day“, в която се е намерило място за фрагменти от песните на „Бийтълс“ „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ и „Blackbird“. Това беше поздрав към присъстващия на премиерата Пол Маккартни. Той седеше на трибуната редом с Джон Бон Джоуви, Джеф Безос и Леброн Джеймс.

А песента „All I Want Is You“ Боно посвети на барабаниста Лари Мълън младши, който не можа да участва в ласвегаската серия концерти заради последствия от хирургична операция. През 1976 г. именно Лари Мълън младши окачил в училището си в Дъблин обява: „Барабанист търси музиканти за създаване на група“.

Феновете още дълго ще обсъждат решението на U2 да свирят без другаря си. Той взе участие в записа на новия сингъл „Atomic City“, но все още не е готов да участва в концерти. На сцената го замени Брам ван ден Берг от холандската група Krezip.

Изготвен е график на концертите на U2 в „Сферата“ до 16 декември, но собствениците на залата смятат, че шоуто има потенциал в нейното пространство за поне още две години. Отношението на публиката към подобна концертна програма е противоречиво, за гастролираща звезда това е по-скоро признак на алчност и слабост.

Още повече в случая с U2, за които световните турнета са важна част от легендата. Цената на билет за шоуто в „Сферата“ започва от 165 долара, но тези билети, разбира се, са почти разпродадени, а за 3 ноември, вечерта, например, е останал само един билет за 355 евро.