Калин Врачански е посланик на най-новата специална програма на Пощенска банка „Priority by Postbank“

Финансовото решение предоставя комбинация от комплексни банкови продукти и услуги за ежедневно банкиране, заедно с допълнителни преференции за своите ползватели

Пощенска банка представи най-новата си програма „Priority by Postbank“ със специалното участие на актьора Калин Врачански като неин посланик. Финансовото решение предоставя комбинация от комплексни банкови услуги за удобно и сигурно ежедневно банкиране, дигитални и спестовни продукти, както и допълнителни преференциални условия, свързани с кредитните предложения на банката. Водещата роля на Калин Врачански, като един от най-обичаните и популярни български актьори, в кампанията на новата програма още веднъж свидетелства идеята за нейната ексклузивност и поставя изключителен фокус върху клиента и стремежа на Пощенска банка да предоставя безупречното потребителско изживяване.

„За нас в Пощенска банка максималното клиентско удовлетворение е цел, която следваме непрекъснато в нашата ежедневна дейност и която залагаме на първо място при разработването на нови банкови продукти и услуги. Това, което искаме да предложим с нашата най-нова пакетна програма „Priority by Postbank“, е внимание и ангажираност, бързи решения и приоритетна линия за обслужване във физическите ни центрове, както и през дигиталните канали на банката, с което клиентите могат да спестяват ценно време. С „Priority by Postbank“ те получават специално банково преживяване, защото знаем, че персоналното внимание, сигурността и индивидуалните решения за тях са от съществено значение, а Пощенска банка като техен доверен финансов партньор е насреща да ги подкрепя по пътя към мечтите им, защото тяхното банкиране е наш приоритет“, коментират от Пощенска банка.

Клиентите, които не обичат да чакат, ползващи програма „Priority by Postbank“ могат да се възползват от иновативни услуги, създадени за тях – Дигитален център за продажби и обслужване и Priority Desk – приоритетно обслужване в над 45 от клоновете на Банката. Дигиталният център на Пощенска банка е възможност за клиентите да се свържат с Банката от всяко място. Екип от експерти ще се погрижи за желаните услуги бързо и удобно. Клиентите могат да заявят видео среща или да се свържат по телефон, като им се предоставя възможност да подписват дистанционно и на момента необходимите документи. С ползването на програмата „Priority by Postbank“ Priority клиентите спестяват време при всяко посещение в клон на Банката, като изберат обслужване на Priority Desk. Бързата линия за обслужване е налична в над 45 от ключовите локации на Банката. Без значение дали става въпрос за касова или безкасова операция, клиентите ще получават бързо експертно обслужване.

С откриване на пакетна програма „Priority by Postbanк“ клиентите получават основна разплащателна сметка в лева с възможност за допълнителна сметка във валута (EUR/USD), в комбинация с висок клас дебитна карта Debit Mastercard Gold, опция за безплатното ѝ експресно издаване и редица предимства с нея. Те могат да се възползват и от специални отстъпки при обслужване в офис на банката, а като част от комплексната услуга получават и възможност за откриване на сметка по Младежката програма на банката „Project YOUth“ за деца и младежи до 18 г. при преференциални условия. С младежкия си сегмент „Project YOUth“ Пощенска банка открива нов свят от специални банкови продукти и услуги за своите клиенти и техните деца, защото за младежите притежанието на дебитна карта е ключ към света на големите, а за родителите – възможност да бъдат спокойни за джобните пари на своите деца.

Като част от дигиталните решения по Програмата, потребителите получават следните предимства – неограничен брой вътрешнобанкови преводи към друга сметка на клиента през Интернет/ Мобилно банкиране, неограничен брой комунални плащания с услугата „Универсален платец“ през Интернет/ Мобилно банкиране без такса, до 10 безплатни междубанкови превода месечно през Интернет/ Мобилно банкиране чрез БИСЕРА/ BLINK, както и постоянен достъп до различните дигитални канали на банката, иновативния мобилен портфейл ONE wallet by Postbank и уникалните дигитални зони за експресно банкиране на банката в над 50 населени места в страната. Атрактивните лихвени условия при кандидатстване за овърдрафт, потребителски или жилищен кредит от Пощенска банка за клиентите с превод на работна заплата, както и кредитна карта Mastercard World/ Visa Gold без такса за разглеждане и 50% отстъпка от годишна такса за обслужване, са още едно допълнително предимство на „Priority by Postbanк“.

Пакетна програма „Priority by Postbank“ е създадена в продължение на усилията на Пощенска банка да поставя настоящите нужди, желания и очаквания на потребителите в основата на своята дейност. Тя предоставя сигурност, предимство и спокойствие за ежедневното банкиране на потребителите и същевременно с това отразява стремежа на институцията да поддържа богата палитра от продукти и услуги, които осигуряват удобството на клиентите и им предлагат широк спектър от модерни банкови решения.

През годините Пощенска банка е отличавана многократно от български и международни издания за своите иновативни продукти и услуги. Като признание за изключителните резултати, които демонстрира, финансовата институция спечели приза за успешна дигитална трансформация в наградите „Банка на годината“ на Асоциация „Банка на годината“. За трета поредна година Банката бе отличена с две престижни международни награди от конкурса World Finance Digital Banking Awards 2022 на авторитетното списание World Finance в категориите „Най-добра дигитална банка“ (Best Consumer Digital Banks, Bulgaria) и „Най-добро приложение за мобилно банкиране“ (Best Mobile Banking Apps, Bulgaria) за потребителите в България, а в годишните награди „Компания на годината“ Пощенска банка получи златното отличие в категория „Иновативна банка“.

Пощенска банка вече повече от 30 години работи с ясна стратегическа визия за бъдещето и за устойчивия растеж на своя бизнес. С разработването и внедряването на всяко високотехнологично решение и предлагането на услуги с изключителна добавена стойност, институцията затвърждава амбициите си да бъде ключов лидер на пазара на финансови услуги и желанието си да бъде банката, която предоставя на своите клиенти иновативни концепции и решения, съчетани с гъвкавост и ефективност. Пощенска банка предоставя отлично изживяване и персонални финансови продукти и услуги на своите настоящи и бъдещи клиенти, съчетавайки най-модерните технологии с традиционните похвати, индивидуален подход и професионална консултация.

Пълна информация за новата пакетна програма „Priority by Postbank“, за предлаганите продукти и услуги и условията за откриване, може да бъде открита във всеки офис от широката клонова мрежа на институцията в страната, както и онлайн на www.postbank.bg.