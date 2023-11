Nike обвинява конкурентите New Balance и Skechers в нарушаване на патенти

Американската корпорация за спортни обувки и облекло Nike съди New Balance и Skechers, обвинявайки ги в нарушаване на правата на интелектуална собственост, съобщава Reuters.

Съдебните дела на Nike, заведени във федералните съдилища в Масачузетс и Калифорния, твърдят, че New Balance и Skechers са използвали патентованата технология Flyknit на Nike в собствените си маратонки и спортни обувки. По-специално става дума за моделите Fresh Foam и FuelCell от New Balance, както и за моделите Ultra Flex и Glide Step от Skechers.

Nike иска от съдилищата да наредят на New Balance и Skechers да заплатят обезщетения и да забранят на ответниците по-нататъшно използване на патентованата технология.

Това не е първото дело на Nike за технологията Flyknit. По-рано компанията е обвинявала Adidas, Puma и Lululemon в нарушаване на патенти. Nike вече са постигнали извънсъдебни споразумения с първите двама, но процесът с канадския търговец на дребно Lululemon продължава. В същото време предмет на противоречия в случая с Lululemon беше първата линия собствени спортни обувки.

Както отбелязва уебсайтът на Nike, технологията Flyknit “използва влакна с висока якост, за да създаде лека горна част с целеви области на опора, разтягане и дишане.” В съдебните дела се казва, че патентованата технология позволява да се правят горни части на обувки с висока производителност с по-малко материали и отпадъци.

Nike, Inc., с централен офис близо до Бийвъртън, Орегон, Съединени щати, е най-големият доставчик в света на спортни обувки и облекло и основен производител на спортно оборудване, с приходи над 46 милиарда щатски долара през фискалната 2022 година.

Компанията е основана на 25 януари 1964 г. като “Blue Ribbon Sports” от Бил Бауърман и Фил Найт и официално става Nike, Inc. на 30 май 1971 година. Тя носи името си от Нике, гръцката богиня на победата. Nike предлага продуктите си под собствената си марка, както и Nike Golf, Nike Pro, Nike+, Air Jordan, Nike Blazers, Air Force 1, Nike Dunk, Air Max, Foamposite, Nike Skateboarding, Nike CR7 и дъщерни дружества, включително Air Jordan и Converse (марка). Nike също притежаваше Bauer Hockey от 1995 до 2008 г., а преди това притежаваше и Cole Haan, Umbro и Hurley International.

В допълнение към производството на спортно облекло и оборудване, компанията управлява магазини за търговия на дребно под името Niketown. Nike спонсорира много високопоставени спортисти и спортни отбори по целия свят с високо признатите търговски марки „Just Do It“ и логото на Swoosh.

Skechers USA, Inc. е американска мултинационална компания за обувки. С централен офис в Манхатън Бийч, Калифорния, тя е основана през 1992 г. и е третата по големина марка обувки в Съединените щати.

New Balance Athletics, Inc. (NB), най-известен просто като New Balance, е един от големите световни производители на спортни обувки и облекло. Базирана в Бостън, Масачузетс, мултинационалната корпорация е основана през 1906 г. като New Balance Arch Support Company.

New Balance поддържа производствено присъствие в Съединените щати, както и в Обединеното кралство за европейския пазар, където произвежда някои от популярните си модели. New Balance твърди, че отличава своите продукти с технически характеристики, като вложки от смесен гел, броячи на петите и по-голям избор от размери, особено за много тесни или много широки ширини. Компанията е частна собственост и има 5.3 милиарда долара приходи през 2022 година.