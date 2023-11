Nintendo подобрява прогнозата си за годишните приходи и печалба

Японският разработчик на игри Nintendo отчете резултати за второто тримесечие на фискалната 2022/2023 г., която приключи в края на септември. Приходите на компанията през този период са намалели с четири на сто до 334.9 милиарда йени (2.2 милиарда долара). Нетната печалба спадна с 19 процента, възлизайки на 90.3 милиарда йени (около 600 милиона долара).

Тези резултати бяха по-добри от прогнозите на анализаторите.

За първото полугодие като цяло приходите на Nintendo са нараснали с 21 процента до 5.3 млрд. долара, а нетната печалба – с 18 процента, до 1.8 млрд. долара.

Освен това компанията подобри прогнозата си за финансовата 2022/2023 година. Очаква се приходите за този период да бъдат 10.5 млрд. долара, а нетната печалба – 2.8 млрд. долара. Преди това компанията очакваше парични постъпления от 9.6 млрд. долара и чиста печалба от 2.3 млрд. долара.

По-добрите от очакваните резултати идват, тъй като новата игра от популярната поредица The Legend of Zelda, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, пусната през май, продължава да се продава добре. Тази година бяха пуснати още няколко нови игри от популярни серии, включително Super Mario Bros. Wonder, представен през октомври.

Компанията съобщи още, че през първата половина на годината броят на продадените игрови конзоли Switch се е увеличил с 2.4 процента до 6.84 милиона.

В същото време инвеститорите продължават да се притесняват от факта, че Nintendo не е пуснала нова игрална притурка от дълго време. Последната игрална конзола Switch, която в момента се продава, беше пусната през 2017 година.

Въпреки отчетените резултати, цените на акциите на Nintendo паднаха с 1.1 процент.

Nintendo Co., Ltd е мултинационална компания за видеоигри с централен офис в Киото. Той разработва, публикува и пуска както видеоигри, така и конзоли за видеоигри.

Nintendo е основана през 1889 г. като Nintendo Koppai от занаятчия Fusajiro Yamauchi и първоначално произвежда ръчно изработени ханафуда карти за игра. След като се впусна в различни бизнес линии през 60-те години на миналия век и придоби юридически статут на публична компания, Nintendo разпространи първата си конзола, Color TV-Game, през 1977 година. Тя спечели международно признание с пускането на Donkey Kong през 1981 г. и Nintendo Entertainment System и Super Mario Bros. през 1985 година.

Оттогава Nintendo е произвела някои от най-успешните конзоли в индустрията за видеоигри, като Game Boy, Super Nintendo Entertainment System, Nintendo DS, Wii и Switch. Той е създал множество големи франчайзи, включително Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Metroid, Fire Emblem, Kirby, Star Fox, Pokémon, Super Smash Bros., Animal Crossing, Xenoblade Chronicles и Splatoon, както и талисмана на Nintendo, Марио, който е международно признат.

Компанията е продала повече от 5.59 милиарда видео игри и над 836 милиона хардуерни единици в световен мащаб към март 2023 година.

Nintendo има множество филиали в Япония и в чужбина, в допълнение към бизнес партньори като HAL Laboratory, Intelligent Systems, Game Freak и The Pokémon Company. Компанията и нейният персонал са получили награди, включително “Еми” за технологии и инженерство, награди за игри, награди за избор на разработчици на игри и награди за игри на Британската академия.

Nintendo е една от най-богатите и ценни компании на японския пазар.