“Хюлет-Пакард” започна ликвидацията на руското си дъщерно дружество

Американският производител на персонални компютри и принтери “Хюлет-Пакард” – Ейч Пи (Hewlett Packard – HP) започна процеса на ликвидация на руското дъщерно дружество на HP Inc. – LLC HP Inc. Тази информация е отразена в изявлението на компанията в Единния държавен регистър на юридическите лица.

„Срокът за ликвидация на дружеството с ограничена отговорност е 23 октомври 2024 г.“, се посочва в документа.

През август 2022 г. компанията обяви, че на фона на украинската криза напълно е спряла да работи в Русия. Напускането на руския пазар струва на американската компания 23 милиона долара, сочат финансовите й отчети. Тази сума включва разходи, свързани с „прекратяване на договори, отписване на оборудване, както и други еднократни разходи“.

HP Inc. е официално регистрирана в Русия през 2015 г. и е специализирана в продажбата на компютърна и офис техника, както и друго оборудване под марката “HP”. В допълнение, компанията предоставя техническа поддръжка, гаранционно обслужване, както и печатни, консултантски и маркетингови услуги.

През 2015 г. американската компания Hewlett-Packard се раздели на два независими бизнеса – Hewlett Packard Enterprise (разработване и производство на корпоративни ИТ системи) и HP Inc. (производство на персонални компютри и принтери). В същото време юридическото лице на HP Inc., HP Inc. LLC, е регистрирано в Русия.

В края на февруари 2022 г. HP Inc. обяви спиране на доставките за Русия. През май същата година компанията приключи всички операции в страната, а руският филиал спря да сключва нови договори и поръчки и започна да съкращава служители. В края на 2022 г. приходите на HP Inc. са намалели с 64% в сравнение с резултатите от 2021 г. до 15 милиарда рубли, а нетната ѝ загуба възлиза на 1.7 милиарда рубли.