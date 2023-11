Мемоарите – нова мода сред знаменитостите

“Жената в мен” на Бритни Спиърс и “Приятели, любовници и голямото ужасно нещо” на Матю Пери са на върха на класациите за книги, а нова вълна от сурови, емоционални мемоари на знаменитости предоставя уникално надникване в личния живот на звездите, коментират от Би Би Си.

С новината за смъртта на актьора Матю Пери, почитта към него от колеги и фенове заля социалните мрежи. Много от тях припомняха емблематичната му роля на Чандлър Бинг в сериала “Приятели”, а тези, които го познаваха лично, разказват за качествата му, които са го направили техен приятел. И някои използваха думите на самия Пери, за да си спомнят за него, като цитираха бестселъра му от 2022 г. “Приятели, любовници и голямото ужасно нещо” (Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing), в която със сурова откровеност актьорът разказва за дългогодишната си борба със зависимостта си от алкохола и опиатите.

Мемоарите на Пери дадоха възможност на феновете му да се докоснат до личния му свят и в повечето случаи да си променят представата за него. Той се оказа не просто саркастичният герой от телевизията, който ги разсмиваше десетилетия наред. Пери имаше своите лични битки, по-особено мнение за Холивуд и интересни виждания за бъдещето.

“Любов и смелост, човече – това са двете най-важни неща. Аз не се движа напред със страх – напредвам с любопитство”, споделя актьорът.

Това са неща, които рядко виждаме или чуваме от мегазвездите, чийто живот и публични образи са внимателно шлифовани от екипи от мениджъри, стилисти и публицисти. Дори знаменитостите, които са активни в социалните мрежи, предоставят на феновете си само откъслечни сведения за личния си живот. Но през последното десетилетие се появиха множество изключително лични мемоари, написани от Кийт Ричардс, Джулия Фокс, Джесика Симпсън и принц Хари и те се превърнаха в бестселъри, спечелиха литературни награди и промениха начина, по който мислим за знаменитостите.

“Знаем върху какво са работили, на кои галавечери са присъствали, с кого са вечеряли… и т.н.”, обяснява д-р Марсия Лейтън Търнър, основател и изпълнителен директор на Association of Ghostwriters. Тя твърди, че отговорът на въпроса, започващ с “какво”, вече е известен. Това, което публиката не знае, е “защо” или “как”.”

И то, в мемоарна форма, при създаване на нюансиран разказ, известните личности могат да дадат тези отговори на дълбоко лична основа.

От парцали до богатство

Когато широко рекламираната автобиография на Бритни Спиърс “Жената в мен” излезе на пазара през октомври, тя моментално се превърна в най-продаваната книга на Amazon, благодарение на предварителните продажби за нетърпеливи фенове. Тя дебютира като номер едно в списъка с бестселъри на “Ню Йорк Таймс”.

В книгата си Спиърс разказва с някаква трескава настойчивост за възхода си от малкия град Луизиана, до нейния статус на мегазвезда. Още преди да стигне до темата за прословутата съдебна опека от 2008 г., която дава на бащата на Спиърс власт над финансите и ежедневието й, читателят се чувства близък с певицата. Някои от най-пикантните подробности от книгата попаднаха в медиите няколко седмици преди публикуването на мемоарите: болезненият аборт в домашна обстановка, докато тогавашният ѝ партньор, певецът и актьор Джъстин Тимбърлейк, свирел на акустична китара; нощта, в която тя обръсна главата си пред тълпа папараци с фотоапарати; дори

заплашителното съскане на гигантската змия, която тя вдигна във въздуха по време на церемонията по връчването на видео музикалните награди на MTV през 2001 година.

Но други събития, като раждането на двамата й сина в период от две години от бившия й съпруг Кевин Федърлайн, са отразени в нова светлина. Освен това Спиърс описва борбата си с депресията и самотата, която е изпитвала в разгара на славата си. И тези подробности карат читателите да възприемат Бритни Спиърс по нов начин.

“Надявам се, че всички жени, които наскоро са станали майки и четат книгата ми и на които им е трудно, ще потърсят помощ навреме”, пише тя. “Защото сега знам, че още преди да родя, съм имала почти всички симптоми на депресията, която често съпътства раждането: тъга, тревожност, умора.

След като децата се родиха, започнах да се чувствам объркана. Започна да ме измъчва и маниакалният страх дали децата ми са в безопасност. И той се засилваше, колкото повече

вниманието на медиите се насочваше към нас. Да бъдеш майка за първи път е достатъчно голямо предизвикателство, а какво остава всичко да трябва да се случва под прожекторите”.

Точно този вид интимни подробности привличат читателите, карайки ги да си мислят, че само те са посветени в тайните на супер звездите.

Амелия – 39-годишна, която работи като копирайтър и живее в Ню Йорк, признава, че е като “обсебена” от мемоарите на известните личности, особено от онези, написани от жени, които са били известни по време на нейните тийнейджърски години. Тя споделя, че “Жената в мен” я е накарала да преосмисли начина, по който е възприемала Бритни Спиърс, когато е била тийнейджърка. “Бритни беше една от звездите, които ме научиха как да се държа като жена”, обяснява тя. “Сега, като възрастен човек и майка на дъщеря, аз вече мога да нанеса някои корекции на наученото”, добавя Амелия и продължава: “Сега, като чета Бритни Спиърс и си давам сметка в какво токсично време съм израснала и възприемам книгата не само носталгично, но и като извинение от типа на: “Да, наистина съжалявам, че клюкарствахме за теб по такъв гаден начин тогава.”

Доходоносно партньорство

Мемоарите на знаменитостите съществуват, откакто хората са започнали да стават звезди: театралната актриса Сара Бернар публикува своята книга “Моят двойствен живот”, през 1907 година. Сега, когато социалните мрежи позволяват на звездите да се свързват по-лесно с феновете си, много знаменитости желаят да продължат тази връзка. Други използват мемоарите, за да се преборят с клюките от таблоидите и блоговете. А феновете са нетърпеливи да прочетат всичко, което са написали техните любимци.

Лейтън Търнър споделя, че чувството за връзка е често срещано и умишлено. Много от най-успешните автори-знаменитости през последното десетилетие са избрали да си сътрудничат с професионален писател, който може да им помогне за създаването на завладяваща история, която да е вярна на така наречения изходен материал. Лейтън Търнър отбелязва, че за много от мегазвездите, написването на книга може да е първият път, когато имат възможност да седнат и да се замислят върху преживяванията си, за това какво ги е формирало, а после и направило толкова популярни сред читателите.

Лейтън Търнър смята, че има някои погрешни схващания напоследък за това колко голяма е ролята на “писателя в сянка” в оформянето на повествованието. Според нея са преувеличени заслугите на Мьорингер за книгата на принц Хари. Тя не смята, че той заслужава цялата слава или пък цялата вина за книгата. По думите й “призрачните автори” са наистина талантливи, професионални разказвачи на истории, но те са наети, за да помогнат на известната личност да разкаже по-добре своята история.

Тя обаче не отрича, че сътрудничеството между популярни личности и известни писатели, като бившата редакторка на Vibe и Essence, Микаела Анджела Дейвис, която работи с певицата Марая Кери по мемоарите ѝ, излезли през 2020 г. или пък като журналиста от Ню Йоркър, Ариел Леви, който е съавтор на “Отвътре навън” заедно с актрисата Деми Мур, допринася за по-добрата литературна форма на творбите.

За силата на мемоарната литература говори фактът, че продажбите на книгата на Пери “Приятели, любовници и голямото ужасно нещо” се увеличиха след новината за неговата кончина и дори изпревариха спомените на Спиърс, като заеха първото място в класацията на Amazon.

При опитите феновете на Пери да се справят с болката от преждевременната му смърт, те разлистват мемоарите му и той оживява за тях. Постепенно думите му се превръщат в техен източник на утеха. В крайна сметка мемоарите на звездите са възможност за голямо количество хора да се докоснат до славата и до личния живот на човек, който за тях е бил източник на вдъхновение. Забавлявал ги, а нерядко пъти е бил и техен постоянен спътник.