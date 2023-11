Кучето на молдовската президентка Санду ухапа австрийския й колега Ван дер Белен (видео)

Кучето на молдовската президентка Мая Санду в четвъртък пренебрегна протокола, като ухапа гостуващия австрийския президент Александър Ван дер Белен по ръката, съобщават молдовските медии, предадоха Ройтерс и БТА.

Според съобщенията в медиите инцидентът е станал, когато двамата се разхождали в двора на президентската резиденция и Ван дер Белен се опитал да погали кучето, наречено Кодрут.

Санду се извинила на английски език и обяснила, че кучето се е изплашило от големия брой хора наблизо. Ван дер Белен се появи с превързана ръка на следващата си среща с председателя на парламента на Молдова.

🇦🇹🇲🇩 The dog of Moldovan President Maia Sandu bit the finger of Austrian President Alexander Van der Bellen, who arrived in Chisinau.#Austria #Moldova #Chisinau #VanderBellen #Sandu #politics #Europe #animals pic.twitter.com/DFn2cwYC5O