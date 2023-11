Израел публикува видео, на което боец на “Хамас” убива жена на 7 октомври

Израелската армия публикува видеозапис, на който боец на “Хамас” убива жена по време на нападението на палестинското ислямистко движение в Израел на 7 октомври, предаде Ройтерс.

Роднини на заложници, взети от “Хамас” при атаката, междувременно призоваха ООН да се намеси, за да помогне за освобождаването на техните близки, съобщи Франс прес.

На публикувания вчера запис от охранителна камера бойци на палестинското движение преследват хора, присъстващи на музикален фестивал на открито близо до ивицата Газа. В един момент един от нападателите застрелва от упор млада жена.

Viewer discretion:



A young Israeli woman begs for her life. A moment later she is shot at point blank range.



New footage from October 7th shows Hamas terrorists executing Israelis who tried to escape from the Nova music festival.



This is a war between good and evil. pic.twitter.com/QPoBjTCDuT